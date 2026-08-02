Regalar libros de López Obrador

Recibí hace unos días de Grupo Planeta el reporte de regalías al 30 de junio por el libro que publiqué con ellos en septiembre pasado. Al firmar el contrato, la editorial me adelantó 500 mil pesos, que cobré –y declaré– por derechos de autor. De acuerdo con la “amortización pendiente” –las ventas que faltaría alcanzar para que Planeta me haga un nuevo pago–, estimo que el tiraje debió rondar los 18 mil ejemplares. Mis amigos escritores y ensayistas me dicen que fui muy bien tratado. Por eso me resulta tan llamativa la forma en que ciertos servidores públicos siguen regalando Grandeza, de Andrés Manuel López Obrador, que Planeta lanzó en diciembre. En la semana vimos al gobernador de Tabasco, Javier May, premiar a unos niños futbolistas de Nacajuca con una medalla y un ejemplar de ese libro. ¿Cuántos más lo habrán hecho? Sabemos que, en diciembre, el senador Adán Augusto López aseguró haber negociado con Planeta un precio especial al adquirir 17 mil ejemplares de Grandeza –cuyo precio de lista es de 448 pesos–, que repartió a los legisladores 4T. Sólo por el regalo navideño de Adán, López Obrador, si su contrato contempla regalías de 10%, como ocurre con la mayoría de los autores, habría obtenido alrededor de 750 mil pesos. Nada mal para un libro que, ocho meses después, no ha merecido una crítica especializada, ni ha abierto un debate sólido sobre su contenido, ni, hasta donde sé, ha aportado conocimiento sustantivo en torno de la vigencia del México profundo y sus civilizaciones originarias. Pero, ni hablar, algunos escritores tienen mucha suerte.