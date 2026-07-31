Examen UNAM: Aplicarán prueba de control presencial tras irregularidades en examen virtual

El proceso de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el ciclo escolar 2026-2027 I tendrá una etapa adicional de verificación. Tras las irregularidades detectadas en la primera aplicación que se realizó completamente en línea, la Comisión Técnica recomendó realizar una prueba de control de manera presencial y a la brevedad para garantizar la equidad y honestidad académica en la asignación de lugares.

Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica encargada de revisar el concurso de selección, detalló que este examen presencial utilizará versiones diferentes y funcionará como un mecanismo de verificación definitivo para no alterar el calendario escolar.

¿Quiénes deberán presentar el examen presencial de control de la UNAM?

La convocatoria para este examen no será para todos los aspirantes registrados en un inicio, sino que partirá de los resultados obtenidos en la prueba virtual para llamar a dos grupos específicos:

Aspirantes con primer aviso de selección: Todos aquellos que en la plataforma en línea recibieron la notificación preliminar de haber sido aceptados.

Aspirantes dentro del margen histórico de aciertos: Quienes no fueron seleccionados inicialmente, pero obtuvieron en el examen en línea un número de aciertos igual o superior al menor puntaje de ingreso registrado entre 2021 y 2026 para el mismo programa, plantel y modalidad.

La asignación final de los lugares de ingreso a licenciatura dependerá exclusivamente de los resultados de esta nueva prueba presencial de control.

El llamado al examen no es una acusación de trampa

La Comisión Técnica aclaró que recibir la invitación para participar en el examen de control no constituye una imputación de conducta irregular.

Aunque los análisis estadísticos identificaron cambios sustanciales y anormales en la distribución general de aciertos en la modalidad en línea, el presidente de la Comisión Técnica explicó que los datos por sí solos no permiten discernir conductas individuales irregulares ni probar cómo obtuvo su puntaje cada estudiante.

Bárzana García dijo que con su recomendación de la prueba presencial se busca:

Reconocer y validar a quienes obtuvieron un resultado favorable limpiamente mediante el estudio y la preparación.

Proteger la ética, integridad y honestidad académica de la institución sin penalizar injustamente a ningún aspirante.

IA y supervisión humana: ¿Qué trampas detectó la UNAM en el examen virtual?

El examen en línea utilizó un modelo de supervisión con Inteligencia Artificial (IA) combinado con verificación humana, el cual registró incidencias y faltas graves a la normatividad universitaria. Entre las irregularidades documentadas se encuentran:

Uso no autorizado de dispositivos: Empleo de teléfonos celulares y apoyos externos tecnológicos durante la prueba.

Asistencia de terceros: Presencia de personas en la habitación que auxiliaban o dictaban respuestas a los aspirantes.

Suplantación de identidad: Casos donde otra persona presentó la evaluación, lo que derivó en la cancelación inmediata del 2% de los exámenes.

Redes concertadas: Evidencia del ofrecimiento y compraventa de servicios externos para responder exámenes completos.

La UNAM ya había citado a un primer grupo de aspirantes con conductas sospechosas para un examen de control presencial temprano. El resultado fue contundente: obtuvieron puntajes significativamente menores que en su prueba en línea, confirmando la alteración de los resultados.

Puntajes "perfectos" se multiplicaron por seis en 2026

La decisión de la comisión técnica para aplicar un examen de control presencial se fundamenta en un estudio estadístico robusto comparando el ingreso entre 2021 y 2026. Tras publicarse los resultados el pasado 7 de julio y generarse reportes por puntajes atípicos, el análisis demostró un incremento insólito en los percentiles medios y superiores:

100 o más aciertos: El promedio histórico (2021 a 2025) era de 3.5% de los aspirantes y en el examen virtual 2026 fue de 16.3%, casi 5 veces más.

110 o más aciertos: El promedio histórico (2021 a 2025) era de0.9% de los aspirantes y en el examen virtual 2026 fue de 5.5%, se multiplicó por 6.

Este aumento anormal y la magnitud de las incidencias llevaron a que el 21 de julio el rector solicitara un informe y creara la Comisión Técnica (instalada formalmente el 27 de julio), ordenando además el 24 de julio la suspensión provisional de la entrega de documentos para ingreso a licenciatura.

Denuncia penal e investigación en curso

Más allá de la medida académica, la UNAM informó que ya presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes en contra de quien o quienes resulten responsables por los delitos derivados de la alteración del examen y suplantación.

El presidente de la comisión aclaró que la aplicación urgente del examen presencial de control busca concluir en tiempo y forma el proceso de ingreso 2026-2027 I, pero no pone fin a los trabajos de dicho organismo.

Confirmó que seguirá investigando a fondo lo ocurrido durante la prueba en línea para proponer mejoras en futuros concursos y aportar toda la información necesaria que permita deslindar responsabilidades. Finalmente, la universidad hizo un llamado a la sociedad, a los aspirantes y a sus familias para mostrar comprensión y solidaridad ante esta medida extraordinaria.