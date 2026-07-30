¿Se acabó el amor? Clara Chía abandona a Gerard Piqué en evento con sus hijos y desata rumores

El exfutbolista Gerard Piqué encendió las alarmas de la prensa internacional al aparecer nuevamente en público sin su pareja, Clara Chía. El empresario visitó las instalaciones del parque temático PortAventura World en España acompañado únicamente por sus hijos, Milan y Sasha. Las fotografías del recorrido encendieron las redes sociales y desataron fuertes rumores sobre una posible crisis amorosa en la mediática relación.

Esta salida familiar marca la segunda gran ausencia de la joven catalana en eventos públicos recientes. Durante la celebración del segundo título mundial de la selección de España, las cámaras captaron al exdefensor del Barcelona celebrando en las gradas junto a los menores. Los fotógrafos buscaron incansablemente a la novia del deportista, pero ella brilló por su ausencia durante toda la jornada.

Gerard Piqué reaparece con Milan y Sasha Captura de pantalla

Los reportes de la prensa especializada confirmaron que la relacionista pública sí viajó a territorio estadounidense para acompañarlo. Los paparazzi capturaron a la pareja saliendo de un exclusivo restaurante en Los Ángeles y paseando por Nueva York días antes del partido final. Su lejanía en la cumbre deportiva disparó las especulaciones sobre el estado real del noviazgo y los límites impuestos en su dinámica familiar.

El presunto pacto para proteger a los menores

Fuentes cercanas a la expareja revelaron que la desaparición pública de Clara Chía responde a un estricto pacto verbal entre Shakira y Piqué. Este acuerdo busca proteger la estabilidad emocional de los menores y evita exponerlos a tensiones mediáticas innecesarias. El convenio dicta que las nuevas parejas sentimentales deben mantener un perfil bajo y apartarse de los reflectores cuando los niños participan en actos públicos.

La joven catalana acató esta regla no escrita y optó por dar un paso atrás para ceder el protagonismo al padre de los niños. Su estrategia evita la presión asfixiante de los medios y frena la publicación de fotografías que la muestren asumiendo un rol familiar. Los allegados aseguran que el acuerdo también busca mantener un ambiente de respeto para todos los involucrados.

Clara Chía y Gerard Piqué solían compartir sus momentos juntos. Foto de IG: Clara Chía

La directriz de alejamiento permea otros aspectos de la vida cotidiana del empresario deportivo. Los reportes indican que la joven evita deliberadamente figurar junto a su novio en galas o eventos profesionales. Esta división entre el ámbito laboral y personal minimiza la exposición mediática y demuestra su voluntad para cumplir los términos del arreglo familiar de forma rigurosa.

Shakira reaparece junto a Antonio de la Rúa

Mientras el exfutbolista español lidia con el escrutinio público, Shakira protagonizó su propio episodio viral al otro lado del mundo. La intérprete barranquillera apareció en una fotografía inédita junto a su expareja sentimental, Antonio de la Rúa. El empresario turístico George Nader compartió la imagen capturada durante un encuentro informal en Miches, República Dominicana.

Shakira junto a Antonio de la Rúa en una foto. Foto: Redes Sociales

La instantánea muestra a la estrella de la música y al empresario argentino sonrientes, disfrutando de un ambiente completamente relajado. La reunión incluyó también a Tonino Mebarak, hermano y pilar fundamental en la carrera de la artista. Este sorpresivo reencuentro ocurrió más de quince años después de finalizar una relación amorosa que duró una década completa.

El noviazgo entre la estrella pop y De la Rúa marcó profundamente la trayectoria personal y profesional de la artista latina. Los seguidores de la intérprete inundaron las plataformas digitales con mensajes de asombro tras la publicación de la imagen. Ambos personajes demostraron mantener una convivencia cordial a pesar de los conflictos que enfrentaron tras su ruptura.