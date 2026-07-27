¿No dio risa? El comentario de Gala Montes sobre Mario Bezares en prisión

Gala Montes hizo un comentario sobre Mario Bezares acerca de su estancia en prisión, cuando estuvo relacionado con el caso Paco Stanley, y este causó controversia rápidamente en redes sociales.

La actriz y cantante, que últimamente está bajo la conversación pública por pleitos familiares, comentarios polémicos y su música nueva, asistió a la fiesta de los Famosos México 2026, realizada el pasado domingo 26 de julio, previo el inicio del reality show.

Fiel a su estilo, Gala Montes llegó con vestido que acaparó las miradas, confeccionado con un material completamente transparente.

La actitud de la actriz también llamó la atención, puesto que, como se caracteriza, hizo comentarios frontales y sin tapujos, incluso de sus propios amigos del reality que la acompañaron en el pasado.

El comentario de Gala Montes sobre Mario Bezares en prisión

Gala Montes habla sobre Mario Bezares. Especial

Además de su paso por la alfombra roja para ingresar a la fiesta, Gala Montes fue invitada con los panelistas para platicar acerca del nuevo reality, sin embargo, algo que llamó la atención fue cuando habló de su excompañero de cuarto, Mario Bezares.

Justo cuando hablaba con los panelistas sobre los retos a los que se tendrían que enfrentar los nuevos participantes en el programa, Gala lanzó un fuerte comentario que sorprendió al público.

Incluso, sobre sus dichos, los propios conductores que se encontraban a su lado, solo se quedaron viendo, sin emitir ninguna palabra por lo que acababan de escuchar.

Lo que dijo Gala Montes fue sobre el encierro, algo que dijo, bien conocían Mario Bezares y Eleazar Gómez, haciendo referencia a su estancia previa en prisión.

Creo que se van a enfrentar a muchísimos retos y, bueno, el encierro, ese solo se lo saben Mario Bezares, Eleazar Gómez, está cab... el encierro”.

Su reciente encuentro con Eleazar Gómez

Ante los dichos de Gala Montes sobre Bezares y Eleazar, usuarios le recordaron a la actriz sobre su reciente encuentro con Gómez.

Hace unas semanas, Montes publicó un video en donde se ve que está junto a Eleazar Gómez y a Emiliano Aguilar.

La aparición de Eleazar Gómez en el video de Gala Montes, le generó críticas a la cantante y actriz, especialmente de feministas quienes la acusaron de usar la bandera de la sororidad y terminar por reunirse con el actor que fue acusado en el pasado de violencia familiar.

En el video apareció Gala entonando su nueva canción titulada ‘La Mala’ con los pies sumergidos en un jacuzzi, mientras que a Eleazar se le veía de fondo, disfrutando de la melodía de la cantante.

En la misma fiesta de los famosos, Gala aclaró ese encuentro y dijo que fue durante su viaje en Colombia en donde coincidió con Eleazar y Emiliano en una producción que verá la luz hasta 2027.

Relación con Mario Bezares

Gala Montes habla sobre Mario Bezares. Graciela López Herrera / Cuartoscuro

El reciente comentario de Gala sobre Mario Bezares fue cuestionado debido a la relación que tiene con el comediante y presentador.

El vínculo de ellos surgió a partir de su participación en La Casa de los Famosos México 2024, donde ambos integraron el llamado Cuarto Mar, junto con Arath de la Torre, Karime Pindter y Briggitte Bozzo.

Durante el reality desarrollaron una relación muy cercana. Gala llegó a referirse a Bezares como una figura paternal dentro de la casa, mientras que él la apoyó en diversos momentos de tensión emocional.

En varias ocasiones conversaron sobre temas personales, incluyendo el tiempo que Bezares pasó en prisión tras el caso de Paco Stanley, del que posteriormente fue absuelto.

Su amistad también se fortaleció por el respaldo mutuo durante los conflictos del programa, especialmente en los enfrentamientos entre Gala y Adrián Marcelo.

Tras concluir el reality, ambos han mantenido una relación cordial y de amistad. Mario ha declarado en entrevistas que le guarda un gran afecto a Gala y ha aclarado que no existe ningún distanciamiento entre ellos, pese a los rumores que surgieron en redes sociales después del programa.

¿Por qué estuvieron Mario y Eleazar en prisión?

Mario Bezares. Cuartoscuro