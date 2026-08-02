Frentes Políticos / 2 de agosto de 2026

1. Hermandad. Dos buques de la Armada de México, el Papaloapan y el Huasteco, zarparon de Veracruz con destino a Venezuela con más de 718 toneladas de ayuda humanitaria. La operación, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, es parte de una misión de asistencia coordinada por el gobierno federal. Participaron la Secretaría de Marina, Relaciones Exteriores, Gobernación y la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, responsables de la logística, carga, seguridad y despacho de los insumos. Cuando la diplomacia llega por mar, el mensaje pesa tanto como la carga.

2. Golpe químico. La Semar, a cargo del almirante Raymundo Morales, en coordinación con la FGR, de Ernestina Godoy, y la FEMDO, con César Oliveros a la cabeza, localizó y destruyó tres laboratorios clandestinos en las inmediaciones del poblado El Terrero, Sinaloa, presuntamente destinados a la elaboración de drogas sintéticas. Fueron asegurados alrededor de 3 mil litros de precursores químicos y equipo diverso utilizado en los procesos de fabricación. La acción representa un golpe a la capacidad de producción de organizaciones criminales. Otros laboratorios que dejan de operar. De eso se trata.

3.Vía correcta. Guanajuato cerró julio con 95 víctimas de homicidio doloso, la cifra mensual más baja de los últimos nueve años, según datos preliminares de la Mesa Nacional de Seguridad. Con ello, la entidad dejó el primer lugar nacional en este delito y se ubicó en la tercera posición. La administración de la gobernadora Libia García acumula un año y cinco meses de reducción sostenida en homicidios, respaldada por la estrategia CONFIA y la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. Los indicadores muestran una tendencia favorable. Ejemplo de que la estrategia de seguridad se vuelve confianza.

4. Relevo. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, designó a Javier de la Fuente como secretario general de la máxima casa de estudios, en sustitución de Patricia Dávila, quien presentó su renuncia. El nombramiento ocurre en un momento clave para la institución, marcado por la revisión del proceso de admisión 2026-2027. Con amplia trayectoria académica y de gestión, De la Fuente fue director de la Facultad de Odontología, fundador de la ENES León e integrante de la Junta de Gobierno. Su llegada fortalece la gobernanza universitaria y busca dar certidumbre, nada menos que lo perdido por un caos tecnológico. A reparar.

5. Indolencia. En Oaxaca no sólo falló el Estado, falló el gobierno de Salomón Jara. La Defensoría de los Derechos Humanos documentó una cadena de omisiones de la Fiscalía estatal, la FGR y el Mecanismo Federal de Protección en el caso del periodista Alejandro Leyva Aguilar, asesinado tras meses de denunciar amenazas y solicitar medidas de protección, que no llegaron. Un gobierno que presume transformación no puede normalizar que un periodista pida ayuda durante un año y termine asesinado. La omisión tiene responsables. Se llama complicidad.