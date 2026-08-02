¿Quién es Elisa Fernanda, la única hija de Cynthia Klitbo?

El nombre de Elisa Fernanda Lira Klitbo ha despertado la curiosidad del público luego de que Cynthia Klitbo le dedicara unas palabras por su cumpleaños en La Casa de los Famosos 2026.

A diferencia de otros hijos de famosos que crecen frente a cámaras, Elisa Fernanda tuvo una infancia más reservada. Cynthia Klitbo procuró mantenerla alejada de los medios durante varios años, aunque con el tiempo la joven comenzó a aparecer en algunas entrevistas, programas de televisión y redes sociales.

Actualmente, Elisa Fernanda tiene 20 años y vive en Estados Unidos, donde estudia actuación. Su decisión ha llamado la atención porque parece seguir una ruta cercana a la de su madre, una de las actrices mexicanas más reconocidas por telenovelas como Teresa, Cadenas de amargura y El privilegio de amar.

¿Quién es Elisa Fernanda, la hija de Cynthia Klitbo?

Elisa Fernanda Lira Klitbo nació el 1 de agosto de 2006 y es la única hija de Cynthia Klitbo. Es fruto de la relación que la actriz sostuvo con Rubén Lira, coordinador artístico con quien estuvo casada entre 2005 y 2007.

Aunque su madre es una figura conocida de la televisión mexicana, Elisa creció con una exposición mediática limitada. La actriz ha explicado en distintas ocasiones que tomó esa decisión para proteger su privacidad y permitirle desarrollarse lejos de la presión pública.

Conforme fue creciendo, Elisa comenzó a mostrarse más en redes sociales y a acompañar a su madre en algunos espacios públicos. Sin embargo, ha intentado construir una identidad propia y no depender únicamente del apellido de Cynthia Klitbo.

Actualmente estudia actuación en el estado de Georgia, en Estados Unidos, donde busca prepararse profesionalmente para abrirse camino dentro del entretenimiento.

Cynthia Klitbo intentó durante años convertirse en mamá

La historia de Elisa Fernanda también tiene un significado especial para Cynthia Klitbo. La actriz ha contado en varias entrevistas que pasó cerca de 11 años intentando convertirse en madre.

Durante ese tiempo recurrió a tratamientos de fertilidad y enfrentó momentos difíciles al no lograr un embarazo. Cuando ya había decidido dejar de intentarlo, quedó embarazada de forma natural.

Por esa razón, Cynthia ha descrito a Elisa como un milagro y ha dicho que su nacimiento transformó por completo su vida.

Desde entonces, la actriz ha señalado que su hija se convirtió en su prioridad, incluso durante etapas complicadas de su carrera y de su vida personal.

¿Qué pasó con el padre de Elisa Fernanda?

Uno de los temas que más curiosidad genera entre los seguidores de Cynthia Klitbo es la relación de Elisa Fernanda con su padre, Rubén Lira.

Tras el fin de su matrimonio, la actriz ha dicho que ella asumió prácticamente toda la responsabilidad de la crianza de su hija. También ha señalado que Elisa creció con poca convivencia con su padre debido a la distancia que existió desde que era pequeña.

Con el paso de los años, Elisa también ha hablado públicamente sobre esa relación distante y ha reconocido el esfuerzo de su madre para sacarla adelante como madre soltera.

La historia familiar ha sido abordada por ambas desde una perspectiva personal, pero Cynthia Klitbo ha procurado destacar que su objetivo siempre fue darle estabilidad, apoyo y herramientas a su hija.

La relación entre Cynthia Klitbo y Elisa Fernanda

Aunque Cynthia Klitbo y Elisa Fernanda mantienen una relación cercana, también han atravesado momentos complejos, como suele ocurrir entre madres e hijas.

Durante la adolescencia de Elisa surgieron diferencias relacionadas con su identidad y orientación sexual. La joven se identifica como una persona pansexual y ha expresado su preferencia por utilizar el pronombre “elle”, una situación que en un inicio generó desacuerdos con la actriz.

Con el tiempo, ambas han mostrado una relación más sólida y abierta. Cynthia suele hablar con orgullo de los logros de su hija, mientras que Elisa ha demostrado apoyo hacia su madre en distintos momentos de su vida.

La actriz también ha contado que Elisa ha respaldado con madurez sus relaciones sentimentales y que suele darle consejos desde una mirada honesta y objetiva.

¿A qué se dedica Elisa Fernanda actualmente?

Elisa Fernanda vive actualmente en Estados Unidos, donde estudia actuación. Aunque todavía no ha debutado profesionalmente como actriz, su formación apunta a que busca desarrollar una carrera dentro de la industria artística.

Además, mantiene actividad en redes sociales, donde comparte algunos aspectos de su vida cotidiana, sus estudios y sus intereses personales.

Su independencia también ha sido motivo de orgullo para Cynthia Klitbo. La actriz ha dicho que su hija ha logrado gestionar becas, proyectos y asuntos académicos por mérito propio, algo que considera una muestra de su madurez.