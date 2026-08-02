¿Quién es el eliminado de MasterChef 24/7 hoy, 2 de agosto?

La competencia continúa y esta noche los participantes se enfrentan a un nuevo reto para asegurar su permanencia en MasterChef 24/7. Solo algunos lograrán subir al balcón, mientras que el resto deberá luchar para evitar la eliminación.

Foto: Facebook MasterChef 24/7

¿Quiénes iniciaron la noche con mandil negro?

Los participantes que comenzaron el programa con mandil negro fueron: Ixdit, Jazmín, Lancer, Luis, Michelle, Carmen, Daniela y Julio.

¡Jazmín vs. Luis! Así fue el primer enfrentamiento

En el primer duelo, Jazmín y Luis buscaron asegurar su lugar en el balcón. Sin embargo, los chefs determinaron que ninguno de los dos presentó el mejor platillo, por lo que ambos continuaron en riesgo y avanzaron al reto de eliminación.

Lancer vence a Carmen

El siguiente enfrentamiento fue evaluado a ciegas por el chef Herrera. En esta ocasión, Lancer se impuso a Carmen y consiguió subir al balcón, asegurando una semana más dentro de la competencia.

Ixdit y Julio se enfrentan por la salvación

La siguiente ronda estuvo protagonizada por Ixdit y Julio, quienes buscaron convencer al jurado para librarse del reto de eliminación y mantenerse en la competencia. Tras degustar ambos platillos, la chef Zahie eligió la preparación de Julio como la mejor, otorgándole el pase al balcón.

Michelle vence a Daniela

En otro enfrentamiento, Michelle y Daniela se disputaron un lugar seguro en la competencia. Después de probar sus platillos, el chef Poncho decidió que Michelle presentó la mejor propuesta culinaria, por lo que consiguió subir al balcón y asegurar su permanencia.

Antes del último reto de la noche, los participantes que seguían en riesgo recibieron mensajes de apoyo de sus seres queridos, un momento lleno de emoción que les dio fuerzas para continuar en la competencia.

Foto: Facebook MasterChef 24/7

Tras ello, Luis, Ixdit, Daniela, Carmen y Jazmín se prepararon para disputar el último reto de eliminación.

Con un lugar en la competencia en juego, los cinco participantes dieron su máximo esfuerzo para convencer al jurado y evitar convertirse en el eliminado de la noche.

¿Qué participante fue salvado por el público?

Antes de que el jurado anunciara al eliminado de la noche, se dio a conocer al participante que recibió el mayor apoyo de la audiencia.

La participante salvada por el público fue Daniela, quien logró asegurar una semana más en la competencia gracias a la votación de los espectadores.

Foto: Facebook MasterChef 24/7

¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7 hoy, 2 de agosto?

Al finalizar el reto de eliminación, los chefs dieron a conocer su decisión.

El participante eliminado de esta noche fue: Jazmín

Foto: Facebook MasterChef 24/7

Con esta eliminación, la competencia en MasterChef 24/7 entra en una etapa cada vez más exigente, donde cualquier error puede marcar la diferencia entre continuar o despedirse de la cocina. Mientras algunos participantes lograron asegurar su permanencia, los que siguen en competencia deberán prepararse para nuevos retos en busca de convertirse en el ganador de la temporada.