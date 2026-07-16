‘Yo soy la mala’: Gala Montes sube video con Eleazar Gómez y responden feministas

Gala Montes volvió al ojo de la polémica luego de publicar un video junto a Eleazar Gómez, quien se ha mantenido con un perfil discreto luego de salir del reality de La Granja, en donde, a pesar de la controversia por su pasado, logró destacar ganando el segundo lugar.

La aparición de Eleazar Gómez en el video de Gala Montes, le ha generado críticas a la cantante y actriz, especialmente de feministas quienes la acusan de usar la bandera de la sororidad y terminar por reunirse con el actor que fue acusado en el pasado de violencia familiar.

El video de Gala Montes con Eleazar Gómez

Gala Montes con Eleazar Gómez. Especial

La propia Gala Montes fue quien publicó el video en donde se ve junto a Eleazar Gómez en sus redes sociales.

La cantante y actriz acompañó el clip con el texto:

Uno de mis días favoritos, enseñándoles ‘la mala’”.

En el video que dura poco más de un minuto se ve a Gala Montes entonar la canción de ‘La Mala’, la cual está próxima a estrenar el 4 de agosto de este mismo año.

Eleazar Gómez se ve de fondo, sentado con los pies sumergidos en un jacuzzi, que comparte también con Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, y otro hombre.

Mientras Gala Montes entona su canción, sus acompañantes mueven la cabeza y la ven de forma en que parece que disfrutan su voz.

Estallan críticas de feministas

En el video que publicó Gala Montes, las críticas no se hicieron esperar, sobre todo de feministas que cuestionaron la compañía de la cantante.

Gala Montes con Eleazar Gómez. Especial

Entre los comentarios se lee:

Uno de mis días favoritos y es ella conviviendo con feminicida en potencia.

Cómo puedes usar la bandera del feminismo y estar con un maltratador. La coherencia y sororidad se fueron al carajo. Qué pena das.

Tantita congruencia con tus discursos.

Ahora si te dejo de seguir, que asco estar frente a un violentador .

No que muy feminista y ahí andas con el agresor de Eleazar.

Y yo defendiéndote desde hace años. Bye. Este es mi límite.

Qué oso para todas las que te defendieron porque según viviste violencia en el programa y te compraron tu papel de feminista.

Sentada con Eleazar Gómez, toca reírse.

La burla, Montes. El tiempo le dio la razón a Marcelo.

Eres super incongruente Gala, por favor, ve a terapia.

¿Qué hizo Eleazar Gómez en el pasado?

Eleazar Gómez. Especial

Eleazar Gómez fue durante años uno de los actores juveniles más conocidos de la televisión mexicana gracias a sus participaciones en telenovelas como Atrévete a soñar, Lola, érase una vez y Muchachitas como tú. Sin embargo, su carrera dio un giro radical por su historial personal.

En noviembre de 2020 fue detenido en la Ciudad de México tras ser acusado de agredir físicamente a su entonces pareja, la modelo y cantante peruana Stephanie 'Tefi' Valenzuela.

Según la denuncia, la discusión escaló hasta una agresión en la que ella sufrió golpes, mordeduras y fue estrangulada. El caso provocó una fuerte reacción pública y el actor fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparada, permaneciendo varios meses en prisión preventiva.

En marzo de 2021, Eleazar Gómez obtuvo la suspensión condicional del proceso después de declararse culpable de la agresión y aceptar una serie de condiciones impuestas por el juez. Entre ellas estuvieron la reparación del daño a la víctima, ofrecer una disculpa pública, acudir a tratamiento psicológico, no acercarse a Tefi Valenzuela y cumplir con un periodo de libertad condicional.

Algunas personas consideraron que la sanción fue insuficiente para la gravedad de la agresión; cuestionaron que la salida legal permitiera al actor recuperar su libertad bajo ciertas condiciones en lugar de recibir una sentencia de prisión.

Desde entonces, cada vez que Eleazar Gómez reaparece en televisión, teatro o reality shows, una parte del público recuerda el caso de violencia familiar y cuestiona todo sobre él.

‘La Mala’, de Gala Montes

Gala Montes. Especial

Lo que se sabe hasta ahora de la canción "La Mala" de Gala Montes se estrenará el 4 de agosto de 2026, fecha que coincide con su cumpleaños número 26.

En sus redes sociales, la cantante ya comenzó a promocionar el sencillo con pequeños avances.

El lanzamiento ocurre en medio de varias polémicas alrededor de Gala Montes, especialmente por su cercanía con Emiliano Aguilar y el conflicto público con su hermana Beba. Debido a ello, en redes sociales muchos usuarios especulan que "La Mala" podría ser una respuesta a las críticas o una canción inspirada en su situación personal.

En los adelantos compartidos hasta ahora solo se aprecia una estética más desafiante y una imagen que juega precisamente con el concepto de ser "la mala", lo que ha llevado a pensar que el tema tendrá un mensaje de empoderamiento y de apropiarse de las etiquetas que le han impuesto.