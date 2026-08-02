“Quiero que te vayas”: Cynthia Klitbo enfrenta a Yanet García en La Casa de los Famosos 2026

La tensión entre Cynthia Klitbo y Yanet García subió de nivel durante la gala de expulsión de La Casa de los Famosos México 2026. Frente a frente, la actriz explicó por qué desea que la conductora e influencer abandone el reality show.

El momento ocurrió cuando los habitantes tuvieron que posicionarse y expresar sus razones dentro de la dinámica del programa. Cynthia no rodeó el tema y le dijo directamente a Yanet que quería verla fuera de la casa.

“Venga, Yanet, quiero que te vayas de la casa”, dijo Klitbo antes de explicar que se sintió humillada por la forma en que se habló de sus ronquidos dentro del reality.

Cynthia Klitbo acusa a Yanet García de exhibirla

Durante su posicionamiento, Cynthia Klitbo aseguró que Yanet García la hizo sentir “muy humillada” al hablar con otros habitantes sobre sus ronquidos.

La actriz señaló que vio a Yanet pasar por distintos lugares de la casa y comentar con otras personas el tema, lo que para ella terminó por exhibirla frente al resto de los participantes.

“A pesar de que ronco, me hiciste sentir muy humillada, me súper exhibiste”, expresó Cynthia durante la gala.

El comentario dejó claro que el conflicto no se originó únicamente por una molestia de convivencia, sino por la forma en que Cynthia percibió que se manejó la situación dentro de la casa.

También la acusó de colaborar poco en la casa

Además del tema de los ronquidos, Cynthia Klitbo lanzó otro señalamiento contra Yanet García. La actriz dijo que considera que la influencer pasa demasiado tiempo enfocada en su imagen y que colabora poco con las labores de la casa.

“Y por otro lado, siento que te la pasas mucho en tu vanidad y colaboras poco con la casa. Entonces, por eso quiero que te vayas”, dijo Klitbo frente a sus compañeros.

Con esas palabras, Cynthia dejó ver que su inconformidad con Yanet no se limita a un solo episodio, sino a la percepción que tiene de su actitud dentro del reality.

Yanet García responde a Cynthia Klitbo

Tras escucharla, Yanet García respondió con un tono más conciliador. La conductora dijo que lamentaba que Cynthia se sintiera de esa manera y aseguró que nunca fue su intención hacerla sentir mal.

“Cynthia, siento mucho que te sientas de esa manera. Nunca fue mi intención hacerte sentir de esa”, respondió Yanet durante el intercambio.

Aunque la respuesta buscó bajar la tensión, el momento ya había marcado una de las confrontaciones más comentadas de la gala.

bgpa