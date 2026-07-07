¿Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros enamorados?; video reaviva rumores de romance 

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros volvieron a llamar la atención en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que presuntamente aparecen compartiendo un beso dentro del Hipódromo de las Américas, en la Ciudad de México. Aunque las imágenes rápidamente se hicieron virales, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o desmentido si existe una relación sentimental entre ellos.

Las grabaciones provocaron una ola de reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a especular sobre un posible romance. Sin embargo, la autenticidad del video y la situación entre ambos famosos continúan sin aclararse.

Samadhi Zendejas

¿Qué pasó entre Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros?

De acuerdo con lo que ha circulado en redes sociales, el momento ocurrió el pasado domingo 5 de julio, después de un concierto que Gabito Ballesteros ofreció en el Hipódromo de las Américas.

Al terminar su presentación, el cantante se dirigió a un edificio acompañado por varias personas mientras algunos asistentes intentaban acercarse para pedirle fotografías y autógrafos. Entre quienes caminaban junto a él se encontraba Samadhi Zendejas.

gabito ballesteros

Una vez dentro del inmueble, las imágenes muestran al intérprete abrazando a la actriz por la espalda mientras avanzan hacia unas escaleras. Instantes después, él toma el rostro de Samadhi con ambas manos y, aparentemente, le da un beso. Ella responde al gesto y después sonríe mientras mira hacia el exterior.

La escena fue suficiente para que cientos de usuarios comenzaran a hablar de una posible relación entre ambos artistas.

Redes sociales reaccionan al supuesto beso

Como suele ocurrir con este tipo de videos, las opiniones no tardaron en aparecer. Mientras algunos internautas celebraron la posibilidad de que Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros estén juntos, otros expresaron sorpresa e incluso incredulidad.

Instagram

Entre los comentarios que más llamaron la atención se encuentran:

"La verdad es que Samadhi es top de mujer, es bellísima."

"No, Gabriel, ya te perdimos."

"Ese es el tipo de cosas por las que no me gusta el amor."

"Pero en Instagram no se siguen ninguno de los dos."

"Ayuda, me muero. Hasta sentí que dejé de respirar."

No es la primera vez que son relacionados

Los rumores que rodean a Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros no son nuevos. Desde 2024 ambos habían sido señalados por supuestos vínculos sentimentales, aunque en aquella ocasión tampoco hubo una confirmación por parte de alguno de ellos.

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En cuanto a la vida amorosa de la actriz, el único romance que ha hecho público fue el que sostuvo con Alejandro Speitzer. Ambos se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Atrévete a Soñar en 2009 y mantuvieron una relación durante aproximadamente cuatro años.

Después de esa etapa, Samadhi ha preferido mantener su vida privada lejos de los reflectores, aunque ha sido relacionada con otros famosos, entre ellos William Levy, con quien compartió créditos en la telenovela Vuelve a mí.

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Por su parte, Gabito Ballesteros también ha protagonizado rumores sentimentales. En 2025 fue vinculado con la influencer Gina María Laitschek, mientras que un año antes también fue relacionado con Belinda. Ninguna de esas versiones fue confirmada por el cantante.