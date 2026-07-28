"La gente ya quiere a Mariana Echeverría porque está delgada": Gala Montes

Gala Montes volvió a generar conversación en redes sociales, tras compartir una serie de declaraciones en las que reflexionó sobre la manera en que el público recibe a algunas figuras del espectáculo. En un video, la actriz aseguró que la imagen física puede cambiar la percepción de las personas y puso como ejemplo a Mariana Echeverría.

Además, cuestionó decisiones relacionadas con la promoción de algunos talentos en televisión y señaló que, desde su perspectiva, existen preferencias que no siempre responden al mérito artístico.

Foto: Instagram marianaecheve

¿Qué dijo Gala Montes sobre Mariana Echeverría?

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el que dirigió a Mariana Echeverría. Gala aseguró que el cambio físico de la conductora habría influido en la forma en que ahora es vista por parte del público.

"La gente te quiere porque estás flaca", expresó, al tiempo que lanzó comentarios en los que hizo referencia al uso de medicamentos para bajar de peso como Ozempic, señalando que, en su opinión, los cambios deberían ir más allá del aspecto físico.

Foto. Gala Montes

La actriz insistió en que su intención era abrir una conversación sobre los estándares con los que, según ella, se juzga a las figuras públicas.

¿Por qué habló sobre la apariencia física?

Durante su intervención, Gala Montes aseguró que ella misma ha experimentado un trato diferente dependiendo de su peso, por lo que consideró que la sociedad suele ser más receptiva con quienes cumplen ciertos estándares de belleza.

En ese sentido, cuestionó que personas que anteriormente recibían fuertes críticas ahora sean mejor aceptadas tras perder peso, planteando si la apariencia termina influyendo más que las acciones o la trayectoria de cada persona.

¿Qué críticas lanzó contra la producción?

Otro de los temas que abordó fue el papel de la productora Rosa María Noguerón, a quien señaló por, presuntamente, favorecer a algunos participantes y dar mayor exposición a perfiles que, desde su punto de vista, no destacan por su talento.

Gala Montes. Especial

Gala también expresó que le habría gustado ver mayor protagonismo para la cantante y bailarina Flor Vigna, al considerar que cuenta con cualidades artísticas suficientes para ocupar un lugar más relevante en pantalla.

Hacia el final de sus declaraciones, la actriz aseguró que su objetivo era cuestionar la manera en que la opinión pública puede cambiar a partir de la apariencia física.

Gala Montes reveló que actualmente está distanciada de su hermana Beba y que ya no ha podido convivir con su sobrina Alabama. IG galamontes

Como parte de su reflexión, planteó si una transformación física es suficiente para modificar la percepción que se tiene de una figura pública, incluso cuando existen antecedentes que anteriormente habían sido motivo de críticas.

Las declaraciones de Gala Montes, han provocado reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su postura sobre los estándares de belleza, mientras que otros consideraron que sus comentarios hacia Mariana Echeverría fueron excesivos.