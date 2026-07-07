Gala Montes revela distanciamiento con su hermana; no ha podido ver a su sobrina

Durante una transmisión en vivo, Gala Montes reveló que está distanciada de su hermana, Beba Montes, y que esa situación ha afectado la relación que mantiene con su sobrina Alabama, también conocida en redes como Bama.

La declaración llamó la atención porque, hasta hace poco, Gala compartía momentos cercanos con la menor. De hecho, en mayo pasado viajó con ella a Japón, donde también estuvo acompañada por Icho Van, quien entonces era su pareja.

Gala Montes reveló que actualmente está distanciada de su hermana Beba y que ya no ha podido convivir con su sobrina Alabama. IG galamontes

Gala Montes dice que no ha podido ver a su sobrina

Durante el en vivo, Gala Montes contó que lleva tiempo sin convivir con Alabama, hija de su hermana Beba. La actriz aseguró que quiere mucho a la menor y que, aunque no ha podido verla, sigue enviándole detalles y regalos.

La también cantante lamentó que el tema pudiera terminar generando comentarios mediáticos, pero decidió hablarlo directamente con sus seguidores.

Según lo que explicó, la relación con su sobrina estaría marcada por el distanciamiento que mantiene con su hermana. Gala también dejó entrever que existen diferencias por temas económicos, pues señaló que mientras haya regalos de por medio, la comunicación alrededor de la niña parece mantenerse sin problema.

Hasta ahora, Beba Montes no ha dado una respuesta pública sobre estas declaraciones.

La actriz aseguró que continúa enviándole regalos a su sobrina, aunque ya no puede verla con la frecuencia que le gustaría. IG galamontes

El viaje a Japón que había mostrado una relación cercana

El comentario de Gala sorprendió a varios seguidores porque hace apenas unas semanas ella y Alabama aparecían juntas durante un viaje a Japón.

De acuerdo con publicaciones, la actriz viajó con su sobrina y con Icho Van. Durante esas vacaciones, compartieron fotografías y videos desde lugares muy conocidos de Tokio, como el cruce de Shibuya y la estatua de Hachiko.

También se reportó que el viaje incluía planes relacionados con parques temáticos, algo que Gala ya había mencionado antes como una ilusión que tenía con su sobrina. En abril, durante una entrevista en el programa Hoy, la actriz habló de sus planes de viajar a Japón con Alabama y de llevarla a Disney.

Por eso, sus recientes declaraciones abrieron nuevas preguntas entre sus seguidores. En ese momento, no había señales públicas de un conflicto entre Gala y Beba, al menos no en las publicaciones que compartieron del viaje.

Hace unas semanas, Gala Montes viajó a Japón junto a su sobrina Alabama, donde compartieron varios momentos en redes sociales. IG galamontes

También dejó entrever el fin de su relación con Icho Van

Durante la misma transmisión, Gala Montes también dio a entender que su relación con Icho Van terminó.

La actriz utilizó la palabra "ex" al referirse a él, lo que fue interpretado como una confirmación de ruptura. Además, se menciona que Icho también habría dejado de trabajar con ella como manager.

Gala no profundizó en los motivos de la separación ni aclaró quién lleva ahora los temas relacionados con su carrera.

La actriz ha tenido una etapa de alta exposición pública desde su participación en La Casa de los Famosos México, donde su vida familiar y personal comenzó a ser seguida con mayor atención por el público.

Durante el mismo en vivo, Gala Montes también dejó entrever que su relación con Icho Van llegó a su fin. IG galamontes

El reclamo de Gala Montes a su familia

Además del distanciamiento con su hermana, Gala habló de una situación que dijo haber vivido dentro de su familia.

La actriz comentó que suele tener detalles con las personas que quiere, pero aseguró que en fechas importantes, como su cumpleaños, no ha recibido regalos que considere significativos.

Su comentario fue retomado en redes porque algunos usuarios lo relacionaron con lo que dijo sobre su hermana y su sobrina. Sin embargo, Gala no dio nombres específicos en esa parte de la conversación.