Poncho de Nigris confirma su llegada a Guadalajara para sacar a su mamá de La Mansión VIP

Poncho de Nigris, conductor de televisión, empresario, actor e influencer mexicano, confirmó que llegó a Guadalajara con la intención de sacar a su mamá, Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría, de La Mansión VIP 2. El creador de contenido compartió varios mensajes en sus redes sociales para anunciar su llegada y agradecer a quienes han seguido la participación de su madre.

Durante la mañana de este jueves 12 de noviembre de 2026, el regiomontano publicó un video desde el aeropuerto en el que explicó que su decisión responde a una petición de la propia Doña Alegría. De esta manera, dejó claro que no se trata únicamente de una iniciativa personal, sino de algo que ella misma le habría solicitado.

Poncho de Nigris busca la gubernatura de Nuevo León. @ponchodenigris

Además, Poncho escribió en su cuenta de X un mensaje en el que confirmó que ya se dirigía a la capital jalisciense y agradeció el apoyo que ha recibido su mamá durante su estancia en el reality.

Aquí en el aeropuerto rumbo a Guadalajara. Gracias a todos los que disfrutaron de mi mamá en La Mansion VIP ya vamos por ella, lo lograron. Llegó su momento. Gracias a todos. La familia siempre es primero”, publicó.

Posteriormente, el influencer compartió una segunda publicación en la que adelantó que, al llegar a Guadalajara, sostendría una reunión con HotSpanish para hablar sobre la salida de Leticia Guajardo del programa. También dejó entrever que la despedida podría ocurrir durante la noche de este jueves.

Llegando a Guadalajara, en un rato me siento con HotSpanish y lo más probable es que ya esta noche se despida. Gracias a todos los que apoyaron de corazón, es difícil a las 74 años y se entiende”, escribió.

Con este mensaje, Poncho también hizo referencia a la edad de su mamá y reconoció que permanecer en un reality de este tipo puede representar un reto para ella.

Leticia Guajardo IG leticiagdenigris

El mensaje de Poncho de Nigris a su mamá que desató comentarios en redes

La participación de Doña Alegría en La Mansión VIP 2 también dio de qué hablar por un mensaje que apareció durante una transmisión en vivo del reality. Se trató de un Super Chat de 4 mil 999 pesos que figuraba a nombre de Poncho de Nigris y que contenía una declaración dirigida a su mamá.

En el mensaje, que llamó la atención por el tono afectuoso y una frase en particular, se podía leer:

¡Mamá, soy Poncho! Te amo y toda la gente te ama. ¡Vas a llegar a la final si sigues así! Te defenderé de quien sea, y el que te hable feo ¡se las verá conmigo! Y por último, si no estuviera casado con Marcela, en otra vida me casaría contigo y todo lo mío sería tuyo. ¡Te amo!”.

La última parte de la dedicatoria provocó diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes comentaron la manera en que el influencer expresó el cariño que siente por Leticia Guajardo.

♥️ https://t.co/V8rSpqqPoB — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) November 11, 2026

Usuarios cuestionan a Poncho de Nigris por llevar a su mamá al reality

El anuncio del influencer no pasó desapercibido entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos respaldaron su decisión de acudir por Doña Alegría, otros cuestionaron que la hubiera expuesto a la convivencia y las críticas propias de un programa como La Mansión VIP 2.

Entre los comentarios que circularon destacó uno en el que un usuario responsabilizó a Poncho por la participación de su mamá y señaló que, desde su perspectiva, ella no estaba preparada para enfrentar la dinámica.

El único que tiene la culpa eres tú por exponer a tu mamá de esa manera, sabes cómo es de especial y sus comentarios nada acertados, no son una familia de reyes para que todo mundo les haga pleitesía, este era un juego y tu mamá es una muy mala jugadora viral”.

Otro internauta también le pidió que cumpliera con lo que había anunciado y acudiera por ella:

Pero no amenaces hazlo ve por ella eh pobre esta sufriendo mucho”.

Foto: Instagram leticiagdenigris

Doña Alegría también protagonizó una polémica por comentarios

La estancia de Doña Leti también estuvo marcada por una controversia luego de que se difundiera un fragmento de una conversación que sostuvo con Karely Ruiz dentro del programa.

Durante el intercambio, Doña Alegría se refirió a Paolita Suárez, integrante de Las Perdidas, utilizando el nombre que tenía antes de su transición de género. La expresión provocó críticas y señalamientos de presunta transfobia.

La práctica de utilizar el nombre anterior de una persona trans, en lugar del que eligió para identificarse, se conoce como deadnaming. El episodio generó cuestionamientos sobre el respeto a la identidad de género y el trato hacia Paolita, especialmente por tratarse de un contenido transmitido en un programa con exposición pública.

Doña Alegria sigue enojada porque Paola la sacó del cuarto barullo y ya está tirándole. Doña Alegria: “y que Cristian ni me hable” Jlexis; “quién?” Karely: “Paolita” Doña alegria: “es Cristian” Qué horror con esta señora queriéndose victimizar #LaMansionVip #LaMansionVip2 https://t.co/kj3wkHUUDt — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) November 12, 2026

Durante otro momento dentro de la casa, Doña Alegría hizo comentarios sobre la apariencia de La Cukis y cuestionó su identidad de género. Ante estas expresiones, la influencer le reiteró que se identifica como mujer y rechazó lo que estaba diciendo.

Tras la difusión de los videos, la madre de La Cukis utilizó sus redes sociales para manifestar su inconformidad y defender a su hija. En su pronunciamiento señaló que la edad no justifica las burlas ni los comentarios que desacreditan la identidad de género de otra persona.

Los fragmentos de la convivencia provocaron numerosas críticas entre los espectadores de La Mansión VIP 2. Algunos usuarios calificaron las expresiones de Doña Alegría como transfóbicas y pidieron que fuera retirada del programa.