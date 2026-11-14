CEO de Sony exige el Oscar a Mejor Película para Spider-Man: Brand New Day

El director ejecutivo de Sony Pictures, Tom Rothman, exigió públicamente una nominación al premio Oscar en la categoría de Mejor Película para Spider-Man: Brand New Day. El directivo respaldó su postura con el desempeño comercial de la cinta, que alcanzó los 2,523 millones de dólares en la taquilla mundial y se posicionó como la tercera producción más exitosa en la historia del cine.

A poco más de un mes de concluir el 2026, la carrera rumbo a la próxima entrega de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas cobró fuerza con estas declaraciones. Durante diversas conversaciones con medios especializados, Rothman defendió la calidad artística del largometraje protagonizado por el famoso trepamuros y lanzó un reto directo a los votantes de la industria.

Último póster promocional de Spider-Man: Brand New Day. Foto: Sony Pictures

"¿En serio me estás diciendo que hay 10 películas este año mejores que esta?", cuestionó el ejecutivo al referirse al límite de diez nominadas que admite la categoría principal. Con esta frase, el líder del estudio buscó romper el prejuicio histórico que suele marginar al cine de superhéroes de los máximos galardones de Hollywood.

El respaldo de una taquilla histórica en 2026

El argumento principal de Sony Pictures descansa sobre cifras sin precedentes para una producción estrenada este año. Tras superar la barrera de los 2,523 millones de dólares a nivel global, Spider-Man: Brand New Day revitalizó la asistencia a las salas de cine y demostró un poder de convocatoria masivo en todos los mercados internacionales.

Spider-Man en su nueva película. Foto: Sony Pictures

Para Tom Rothman, este fenómeno cultural trasciende el simple entretenimiento comercial y merece un reconocimiento formal por su impacto en la audiencia. El directivo sostuvo que el éxito financiero refleja una conexión genuina con el público, un factor que los miembros de la Academia deberían valorar al momento de emitir sus boletas.

El reto de los superhéroes ante la Academia

A lo largo de las últimas décadas, las adaptaciones de cómics dominaron la recaudación global, aunque pocas lograron ingresar a la terna principal de los premios Oscar. Títulos emblemáticos del género obtuvieron triunfos en rubros técnicos o de actuación, mientras que la estatuilla a Mejor Película permaneció reservada para dramas independientes o biografías históricas.

Excélsior

La campaña impulsada por Rothman pretende modificar esa tendencia durante la temporada de premios que cierra este 2026. Mientras los críticos elaboran sus listas con lo mejor del año, el estudio apuesta por el peso histórico del trepamuros para asegurar un lugar privilegiado en la gala más importante del séptimo arte.