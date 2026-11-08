¿Cómo quedaron los cuartos de La Mansión VIP 2 y quiénes integran cada equipo?

Con una convocatoria de 16 personalidades de internet, creadores de contenido e influencers, La Mansión VIP 2 comenzó su segunda temporada este domingo 8 de noviembre. El estreno tuvo una importante respuesta del público, pues la transmisión en vivo superó los 3.2 millones de visualizaciones, convirtiéndose en uno de los temas comentados en redes sociales.

Durante los primeros momentos de la convivencia, los 16 participantes realizaron una dinámica al azar que determinó cómo quedarían distribuidos dentro de la casa. A partir de esta actividad se conformaron dos grupos: Cuarto Barullo y Cuarto Ruletix, cuyos integrantes tendrán que compartir habitación y enfrentar juntos las primeras etapas del reality encabezado por HotSpanish.

Foto: Captura YouTube LA MANSIÓN VIP TEMPORADA 2 GRAN ESTRENO

¿Cómo quedaron conformados los cuartos de La Mansión VIP 2?

Después de su llegada a la casa, los 16 participantes fueron distribuidos en dos habitaciones. Así quedaron integrados los equipos:

Cuarto Barullo:

Abel Robles

Paola Suárez

Rod Contreras

Doña Alegría

Odette Orleana

Karely Ruiz

Edwin Mendoza

Dani Flow

Foto: Captura YouTube LA MANSIÓN VIP TEMPORADA 2 GRAN ESTRENO

Cuarto Ruletix:

Toni Aguirre

JLEXIS

Cintia Cossio

Bellakath

Jorjais

Itatí López

João Ferreira

La Cukis

¿Quiénes ganaron los primeros poderes de La Mansión VIP 2?

Además de conocer sus habitaciones, los habitantes participaron en una dinámica en la que tuvieron que elegir un huevo al azar. Cada uno podía contener una recompensa especial, por lo que los resultados definieron quiénes comenzarían la competencia con ciertas ventajas.

Entre los primeros beneficios que se repartieron estuvieron los siguientes:

João Ferreira: obtuvo el poder de sentencia, con el que podrá elegir a uno de sus compañeros para ponerlo en riesgo .

Jorjais: consiguió la inmunidad, por lo que tendrá protección una semana.

Dani Flow: recibió 500 puntos que podrá acumular para utilizarlos dentro de la dinámica del reality

Estos primeros resultados marcaron el inicio de las estrategias entre los habitantes, quienes tendrán que decidir cómo aprovechar sus ventajas y con quiénes establecer alianzas.

Foto: Captura YouTube LA MANSIÓN VIP TEMPORADA 2 GRAN ESTRENO

¿Dónde ver La Mansión VIP 2 en vivo?

La segunda temporada de La Mansión VIP puede seguirse gratuitamente a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs, donde se transmite la convivencia de los participantes durante las 24 horas del día.

Para acceder a la transmisión, los espectadores únicamente necesitan ingresar a la plataforma desde un celular, computadora o televisor con conexión a internet y buscar el canal oficial de HotSpanish.