La Mansión VIP 2: ¿Cómo votar por los habitantes, cuánto cuesta y cómo enviarles mensajes?

La segunda temporada de La Mansión VIP apuesta por la participación del público para definir quién se llevará el premio de 2 millones de pesos. En esta edición, los seguidores tienen distintas alternativas para apoyar a sus participantes favoritos, desde emitir votos sin costo en internet, hasta realizar aportaciones económicas.

El reality , conducido por HotSpanish, contempla un sistema de puntuación que combina ambas modalidades. Además de respaldar a los habitantes, los espectadores tienen la oportunidad de enviarles mensajes que podrían ver, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

Foto: Instagram hotspanishreal

Una de las dinámicas contempla otorgar 5 mil puntos adicionales al participante con mayor respaldo en la votación digital. El primer periodo para acumular estos apoyos terminará el sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo conseguir votos gratis para apoyar a los participantes?

Los seguidores que quieran participar pueden ingresar al sitio oficial de votaciones de La Mansión VIP 2, donde recibirán 10 votos gratuitos por usuario. Una vez dentro, podrán repartirlos entre uno o varios habitantes.

Pero esa no es la única manera de incrementar el apoyo sin realizar un pago. La plataforma también ofrece recompensas a quienes reproduzcan anuncios publicitarios completos. Por cada promocional visto de principio a fin, el sistema suma cinco votos adicionales.

Fdcds

Es importante considerar que los anuncios deben reproducirse en su totalidad. Si el espectador abandona el video, lo adelanta o cierra la ventana antes de que termine, no recibirá los votos correspondientes.

Asimismo, visitar la página del anunciante no es un requisito para obtener la recompensa. La plataforma registra las reproducciones para llevar un control de las participaciones y generar estadísticas relacionadas con sus patrocinadores.

¿Se pueden cambiar los votos después de confirmarlos?

Una vez que el usuario confirma su selección, ya no puede modificarla ni distribuir nuevamente esos apoyos entre otros concursantes.

El sistema también cuenta con mecanismos para revisar la autenticidad de las participaciones. De acuerdo con las reglas de la dinámica, los registros pueden clasificarse como válidos, pendientes, rechazados o anulados, dependiendo de los resultados de las verificaciones técnicas.

La producción supervisa posibles irregularidades, entre ellas el uso de cuentas duplicadas, herramientas automatizadas o tráfico publicitario manipulado.

Foto: Instagram hotspanishreal

¿Cuánto cuesta votar mediante el Super Chat de YouTube?

Otra alternativa para sumar puntos es utilizar el Super Chat durante las transmisiones en directo del canal de HotSpanish. Esta modalidad requiere realizar una aportación económica desde el chat de YouTube, donde aparece el ícono con el símbolo de dinero.

Para que el apoyo sea contabilizado, los espectadores deben escribir el hashtag oficial del participante al que desean favorecer. La conversión establecida por el reality es de un punto por cada 10 pesos mexicanos, con una aportación mínima de 50 pesos.

Esto significa que la cantidad depositada se transforma en puntos para el habitante elegido. Sin embargo, es importante escribir correctamente la etiqueta correspondiente, pues el sistema tomará como referencia al primer participante que reconozca.

Foto: Captura YouTube

¿Cuánto cuesta enviar un mensaje a los habitantes de La Mansión VIP 2?

Además de los votos, los seguidores tienen la posibilidad de hacer llegar mensajes personalizados a quienes permanecen dentro de la residencia. Para conseguirlo, deben realizar una donación de 5 mil pesos mexicanos, cantidad que equivale a 500 puntos para el participante seleccionado.

Antes de completar el movimiento, es necesario revisar que la transacción se realice en pesos mexicanos, ya que el programa no considera equivalentes los depósitos de la misma cantidad en otras monedas, como pesos colombianos o argentinos.

La Mansión VIP 2 de HotSpanish. @lamansionvipmx

Los mensajes tampoco aparecen automáticamente en las pantallas de la casa. Primero pasan por una revisión.

Entre los contenidos permitidos están las felicitaciones, muestras de cariño y palabras de apoyo. Por el contrario, no se autoriza compartir información del exterior, revelar estrategias de la competencia ni utilizar este espacio para promocionar productos o establecimientos.

En caso de que un texto incumpla estas disposiciones, puede ser editado o descartado. No obstante, el rechazo del mensaje no significa que se pierdan los puntos obtenidos mediante la aportación económica.

¿Quiénes participan en La Mansión VIP 2 y cómo están divididos los cuartos?

Al comienzo de la temporada, los habitantes fueron distribuidos en dos habitaciones: Cuarto Barullo y Cuarto Ruletix.

La integración inicial de cada equipo quedó de la siguiente manera:

Cuarto Barullo: Abel Robles, Dani Flow, Doña Alegría, Edwin Mendoza, Karely Ruiz, Odette Orlena, Paolita Suárez y Rod Contreras.

Cuarto Ruletix: Bellakath, Cintia Cossio, Itatí López, JLEXIS, Jorjais, João Ferreira, La Cukis y Tony Aguirre.

Sin embargo, la integración de Barullo tuvo un cambio luego de que Dani Flow decidiera abandonar el reality. Ante esta situación, HotSpanish anunció que próximamente llegará otro participante para ocupar el espacio que quedó disponible.

La programación de La Mansión VIP 2 contempla diferentes actividades a lo largo de la semana, en las que los habitantes deben enfrentarse a decisiones y dinámicas que pueden cambiar su posición dentro del concurso.

Estas son algunas de las fechas importantes para seguir la competencia:

Jueves: se lleva a cabo el robo del cuarto VIP, una dinámica en la que la audiencia participa para elegir quiénes ocuparán este espacio.

Sábado: los habitantes realizan las nominaciones cara a cara y explican frente a sus compañeros las razones por las que deciden otorgar sus votos.

Domingo: se celebra la gala de eliminación, donde el resultado de las votaciones determina quién debe abandonar la residencia.

La puntuación se acumula durante los 30 días de competencia y toma en cuenta las dos modalidades de participación: los votos registrados en la página oficial y los puntos obtenidos mediante las aportaciones en las transmisiones.

De esta manera, el habitante que consiga reunir el mayor respaldo del público al finalizar la temporada será quien se lleve el premio de 2 millones de pesos.