De los reality shows a la política: Poncho de Nigris busca la gubernatura de Nuevo León

El conductor, empresario e influencer regiomontano Poncho de Nigris sorprendió al revelar que tiene intenciones de buscar la gubernatura de Nuevo León.

A través de declaraciones difundidas en redes sociales, el también exparticipante de reality shows habló de sus aspiraciones políticas y aseguró que, si llega a ocupar el cargo, su principal objetivo será ayudar a la población.

Voy a ayudar a toda la gente, a toda. No tengo la necesidad de agarrar un peso de nadie, al contrario”, expresó, dejando claro que contempla la posibilidad de incursionar nuevamente en la política, aunque esta vez con la intención de llegar al máximo cargo del estado.

El anuncio llamó la atención debido a su trayectoria en el mundo del entretenimiento, donde ha construido una importante popularidad durante más de dos décadas. Sin embargo, esta no sería su primera experiencia en la política, pues en 2018 ya había intentado conseguir un puesto de elección popular.

Poncho de Nigris quiere ser gobernador de Nuevo León a los 55 años

Poncho de Nigris busca la gubernatura de Nuevo León. @ponchodenigris

Durante sus declaraciones, Poncho de Nigris explicó que contempla lanzarse por la gubernatura cuando tenga 55 años, por lo que su aspiración estaría proyectada hacia el futuro y no como una candidatura inmediata.

Actualmente, el regiomontano tiene 50 años y considera que todavía tiene tiempo para prepararse antes de dar ese paso.

Por ahora, no anunció un partido que respalde sus aspiraciones, tampoco presentó un registro como candidato ni dio a conocer un equipo político o una plataforma electoral.

¿Qué propone Poncho de Nigris para Nuevo León?

Poncho de Nigris busca la gubernatura de Nuevo León. @ponchodenigris

Uno de los planteamientos que más llamó la atención fue su intención de impulsar un ambicioso proyecto ambiental para transformar el estado mediante la reforestación.

El influencer aseguró que buscaría plantar árboles en diferentes regiones de Nuevo León y desarrollar un gran bosque para contribuir a mejorar las condiciones ambientales.

Voy a armar el mejor bosque. Voy a arbolar todo Nuevo León, va a ser un estado lleno de árboles, porque nos hace falta oxígeno”, comentó.

Su propuesta cobra relevancia en una entidad que enfrenta importantes desafíos ambientales, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, donde la contaminación atmosférica se ha convertido en una preocupación constante para sus habitantes.

Otro aspecto que destacó en su mensaje fue su postura respecto al manejo de los recursos públicos.

Poncho de Nigris aseguró que no tiene necesidad de obtener dinero del gobierno y que su intención sería contribuir al bienestar de los habitantes de Nuevo León.

Antecedentes en la política

El interés del regiomontano por la vida pública no es nuevo. En 2018 dio sus primeros pasos formales en la política al registrarse como candidato a diputado local por el Distrito 1 de Monterrey, respaldado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En aquella ocasión acudió a las instalaciones de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León para formalizar su participación en el proceso electoral, sin embargo, no consiguió llegar al Congreso estatal.

Ocho años después, sus nuevas declaraciones muestran que la posibilidad de ocupar un cargo público continúa entre sus planes, aunque ahora apunta a una responsabilidad mucho mayor al plantearse encabezar el gobierno de Nuevo León.

¿Quién es Poncho de Nigris?

Poncho de Nigris busca la gubernatura de Nuevo León. @ponchodenigris

Alfonso de Nigris Guajardo nació el 3 de marzo de 1976 en Monterrey, Nuevo León. Su popularidad comenzó en 2003, cuando participó en la segunda temporada de Big Brother México, donde obtuvo el tercer lugar.

A partir de entonces desarrolló una carrera como conductor de televisión, actor, modelo, empresario y creador de contenido digital.

Uno de sus regresos más importantes a la televisión ocurrió en 2023, cuando participó en la primera temporada de La Casa de los Famosos México. Como integrante del Team Infierno, junto con figuras como Wendy Guevara, Nicola Porcella y Sergio Mayer, volvió a convertirse en uno de los personajes más comentados del entretenimiento mexicano. Terminó la competencia en tercer lugar.

Fuera de la televisión, también ha impulsado diferentes negocios y proyectos relacionados con el entretenimiento. Entre ellos destaca Ring Royale, un espectáculo que reúne a celebridades y creadores de contenido en combates de boxeo.

Su trayectoria le ha permitido construir una amplia comunidad de seguidores, especialmente en Nuevo León, donde mantiene una fuerte conexión con el público regiomontano.

Cabe destacar que las próximas elecciones para elegir gobernador de Nuevo León están previstas para 2027. El siguiente periodo de gobierno abarcará de 2027 a 2033. Si De Nigris pretende esperar hasta cumplir 55 años, como mencionó en sus declaraciones, su aspiración no coincidiría con el calendario ordinario de elecciones para la gubernatura. La siguiente elección regular después de 2027 correspondería a 2033, cuando tendría 57 años.