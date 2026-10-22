Poncho de Nigris denuncia filtración de fotos íntimas: “Voy a llegar a las últimas consecuencias”

Poncho de Nigris expresó su indignación luego de enterarse de que fotografías suyas sin ropa comenzaron a circular en internet. El conductor e influencer regiomontano, recurrió a su cuenta de X para denunciar lo sucedido.

De acuerdo con lo que compartió en redes sociales, las imágenes habrían sido captadas durante una visita a un spa, sin que hasta el momento se conozcan públicamente todos los detalles sobre cómo fueron obtenidas o quién las compartió.

La publicación del también empresario generó atención por la gravedad de los hechos y por su determinación de encontrar a las personas involucradas en la circulación de las fotografías.

Foto: Instagram ponchodenigris

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre la filtración de sus fotos íntimas?

A través de su mensaje en X, el influencer manifestó su molestia por la difusión de las imágenes y dejó claro que no piensa pasar por alto lo ocurrido.

Andan circulando unas fotos mías desnudo. Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtró”, escribió.

En la misma publicación, Poncho cuestionó que alguien realice este tipo de acciones y reiteró que buscará identificar a quienes resulten responsables.

No se vale que hagan ese tipo de cosas”, expresó.

El regiomontano también explicó por qué sospecha que las fotografías pudieron obtenerse durante una visita a un establecimiento de este tipo.

Estaba en un spa y al parecer tomaron esas fotos. Vamos a llegar con los que las filtraron”, agregó.

Foto: Instagram ponchodenigris

Hasta ahora, el conductor no ha identificado públicamente a una persona como responsable ni ha detallado si presentó una denuncia formal ante las autoridades. Por ello, no es posible establecer quién habría tomado las imágenes o cómo llegaron a difundirse.

El conductor tampoco precisó la identidad del establecimiento ni ofreció detalles adicionales sobre una posible investigación. Su mensaje se concentró en rechazar la difusión del material y advertir que buscará a quienes participaron en ella.

La circulación de imágenes íntimas sin autorización plantea cuestionamientos sobre la protección de la privacidad, incluso cuando la persona afectada tiene una presencia constante en los medios de comunicación y las plataformas digitales.

Foto: Instagram ponchodenigris

Andan circulando unas fotos mías desnudo. Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtro. No se vale que hagan ese tipo de cosas. Estaba en un spa y al parecer tomaron esas fotos. Vamos a llegar con los que las filtraron. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) October 22, 2026

¿Qué implica la difusión de fotografías íntimas sin consentimiento?

La publicación o distribución de fotografías de carácter íntimo sin el permiso de la persona involucrada puede constituir una vulneración de su privacidad y, dependiendo de las circunstancias y de la legislación aplicable, dar lugar a responsabilidades legales.

Ser una figura pública no significa renunciar al derecho a la intimidad. La exposición mediática de una persona tampoco autoriza a terceros a obtener o compartir imágenes privadas sin su consentimiento.

La difusión de fotografías íntimas sin autorización puede constituir un delito de violencia digital.