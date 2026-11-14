¿Qué le dijo? Samadhi Zendejas habría hablado con Gabito Ballesteros antes de ser detenido | VIDEO

La transmisión en vivo de Gabito Ballesteros desde Querétaro dejó un momento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En medio de lo que ocurría tras la suspensión de su concierto, el cantante recibió una llamada telefónica y respondió con unas palabras que despertaron la curiosidad de sus seguidores.

¿Qué pasó, mi amor? No, pues no me estoy burlando, ¿no qué? Ta' bien, ya te entendí, se escucha decir al intérprete durante el video.

Aunque Gabito no reveló quién estaba del otro lado de la llamada, algunos usuarios comenzaron a especular que podría tratarse de Samadhi Zendejas, actriz con quien mantiene una relación sentimental desde 2026.

La posibilidad llamó todavía más la atención porque el contacto ocurrió mientras el cantante mostraba en directo el operativo de las autoridades en las inmediaciones del Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026.

¿Samadhi Zendejas llamó a Gabito Ballesteros? Esto se escucha en el video

El fragmento no tardó en generar comentarios. La forma en que Gabito contestó, especialmente cuando dijo "¿Qué pasó, mi amor?", hizo que varios internautas pensaran en Samadhi, quien ha sido relacionada sentimentalmente con el cantante.

Sin embargo, hay un detalle importante: en ningún momento de la grabación se menciona el nombre de la actriz. Tampoco se muestra información que permita identificar a la persona que realizó la llamada.

Por ahora, la versión de que se trataba de Samadhi permanece como una especulación de los usuarios y no como un hecho confirmado.

La frase "No me estoy burlando" también provocó preguntas sobre el contexto de la conversación. Algunos se preguntaron si la persona que hablaba con Gabito le estaba reclamando algo o simplemente quería saber qué estaba pasando con él en Querétaro.

No obstante, el video no permite conocer qué le dijeron antes de su respuesta ni cómo continuó la conversación. Tampoco hay elementos para asegurar que la llamada estuviera relacionada con la situación que enfrentaba el cantante.

Hasta ahora, la actriz no ha confirmado que haya hablado con su pareja durante esa transmisión.

¿Por qué detuvieron a Gabito Ballesteros en Querétaro?

Ballesteros durante su visita a Querétaro. El cantante estaba documentando lo que sucedía con su equipo después de que las autoridades suspendieran su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera 2026.

Horas después, su nombre apareció en el Registro Nacional de Detenciones, donde quedó asentada su aprehensión.

El documento, consultado el 14 de noviembre de 2026, identifica al intérprete como Gabriel Ballesteros Abril, nombre real del cantante, y señala que fue detenido ese mismo sábado a las 04:00 horas.

El cantante estaba documentando lo que sucedía con su equipo después de que las autoridades suspendieran su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera 2026. Mario Jasso

De acuerdo con el registro, la Policía Estatal fue la corporación que realizó la detención y el cantante quedó a disposición del Ministerio Público. El documento también menciona a la Fiscalía Federal de la República como ubicación y señala que su estatus era de traslado.

La información sobre su detención aumentó el interés por la transmisión que había realizado horas antes, especialmente por el fragmento en el que recibió aquella llamada.

Gabito Ballesteros es retenido por policías en Querétaro tras cantar “AMG” Captura de pantalla

Por su parte, Samadhi Zendejas no ha publicado una postura sobre lo ocurrido con Gabito ni ha confirmado que fuera ella quien se comunicó con él. Así, mientras el video sigue generando preguntas, la identidad de la persona que habló con el cantante continúa sin esclarecerse.