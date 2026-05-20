Paola Suarez: ¿Cuál es su estado de salud tras el aparatoso accidente?

La influencer Paola Suárez, integrante de Las Perdidas y amiga de Wendy Guevara, sufrió un aparatoso accidente en León, Guanajuato, cuando iba a bordo de su camioneta. Tras el percance, el estado de salud de la creadora de contenido ha preocupado a sus seguidores.

Lo que se sabe hasta ahora del accidente de la influencer es que viajaba en una camioneta cuando impactó con un camión repartidor sobre el bulevar Cañaveral, a la altura de la colonia Viñedos.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de la camioneta impactada, asegurando que se trataba del auto de la creadora de contenido. Uno de los clips muestra cómo quedó estrellado contra el camión repartidor, con la parte de enfrente destrozada.

La influencer fue trasladada a un hospital”, reportaron medios locales.

¿Cuál es el estado de salud de Paola Suárez?

Paola Suárez, integrante de Las Perdidas. Especial

Hasta ahora Paolita Suárez permanece alejada de las redes sociales tras las versiones difundidas. Incluso, su amiga Wendy Guevara se ha mantenido en silencio y lo único que se vio de ella fue su expresión cuando interrumpió un live tras recibir una llamada.

Por otra parte, Vanessa Labios, también cercana a Paolita, realizó un en vivo y llamó a Wendy Guevara para preguntarle acerca de la situación, sin embargo, la también influencer solo dijo que no sabía bien y que lo que la gente quería era saber el chisme.

Aunque hasta ahora no hay un comunicado oficial, a través de redes sociales, Alexa, amiga cercana a Paola Sauárez, aseguró que la integrante de ‘Las Perdidas’ se encuentra bien y fuera de peligro.

Ella está bien, no se crean de muchas cosas que dicen en redes sociales, de los chismes, saben que siempre el chisme vende y a veces lo que se dice no es. Yo lo que les puedo decir es que está bien, yo sé, me consta que está bien, ya está en un lugar seguro, ya está bien mi hermana”.

Alexa agregó que todos tenemos altas y bajas y que no sabía muy bien el contexto, pero lo único que tiene claro es que está bien.

No sé detalles, no sé nada, pero lo único que sé es que está bien, la gente que la quiere, que la apoya, que es su fan, tranquilos, ella está bien”.

Además, refirió que será cuestión de días para que Paolita salga a dar detalles de lo que ocurrió en León.

Tampoco me voy a meter en problemas y a hablar de más porque no me compete a mí andar en ese tipo de cosas, ustedes saben que mi canal no es de chisme, ni es mi estilo hablar de algo que no me compete”, añadió.

Alexa concluyó su comunicado diciendo que la creadora de contenido está bien y que no estaba grave, pero que no podía contar más detalles.

¿La integrante de ‘Las Perdidas’ huyó tras el accidente?

Paola Suárez, integrante de Las Perdidas. Especial

Existe una versión en redes sociales que indica que Paola Suárez y su acompañante huyeron después del accidente automovilístico en calles de León, sin embargo, esto no es oficial y no está aclarado.

Incluso, hay comentarios en redes sociales que apuntan a dicha versión:

¿O sea que huyó?

Existe un video en donde van huyendo de la policía.

Iba borracha, al rato va a decir que lo hizo para monetizar.

Tal vez iba tomada y por eso está escondida, está muy raro eso.

Huyó, eso es delito.

No obstante, otros indican que en realidad la influencer fue trasladada a un hospital para atender sus lesiones tras el aparatoso accidente.

Una ambulancia habría brindado las primeras valoraciones en el lugar y, presuntamente, la creadora de contenido fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica especializada y descartar complicaciones mayores.

¿Quién es Paolita Suárez?

Paola Suárez, integrante de Las Perdidas. Especial

Paola Suárez es una influencer, youtuber y creadora de contenido originaria de León, Guanajuato. Se hizo famosa en 2017 junto a Wendy Guevara gracias al video viral donde ambas aparecían ‘perdidas’ en un cerro, material que dio origen al fenómeno de “Las Perdidas”.

A partir de ese momento comenzó a ganar millones de seguidores en redes sociales por su estilo espontáneo, humor y transmisiones en vivo, convirtiéndose en una de las figuras trans más conocidas del internet.

*mvg*