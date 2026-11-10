La Mansión VIP2: Bellakath y Karely Ruiz protagonizan momentos de tensión y se lanzan reclamos

Desde que comenzó el encierro de La Mansión VIP 2, las diferencias entre algunos participantes se han convertido en tema de conversación en redes sociales. En esta ocasión, las protagonistas fueron Bellakath y Karely Ruiz, quienes dejaron ver que, aunque aparentemente mantienen una amistad, todavía existen asuntos pendientes entre ellas.

Las famosas tuvieron varios intercambios de palabras dentro de la casa, desde comentarios durante una dinámica en el jardín hasta una conversación en la que recordaron un proyecto que tenían previsto realizar juntas, pero que finalmente no se llevó a cabo.

Foto: IG Especial

¿Por qué Bellakath y Karely Ruiz tuvieron un momento de tensión?

Uno de los primeros episodios ocurrió mientras los habitantes participaban en un juego que consistía en golpearse con una botella y tratar de identificar quién había dado el botellazo.

Durante la actividad, Paola Suárez bromeó al señalar que Bellakath había golpeado a Karely, sin estar jugando. Ante el comentario, la cantante de 'Gatita' respondió que podían ponerse los guantes, en referencia al entrenamiento de boxeo que ambas habían realizado un día antes.

Aunque en aquella ocasión practicaron aparentemente en buenos términos, otro intercambio entre las participantes dejó ver que su relación no siempre ha sido tan cercana como podría parecer.

En otro intercambio frente a sus compañeros, Bellakath lanzó una frase contundente a Karely Ruiz: “Bájale de huev#% porque no somos amigas”. Sin embargo, en los videos que circulan en redes sociales no se alcanza a escuchar con claridad el contexto del comentario, por lo que no queda del todo claro qué provocó el enojo de la cantante.

La bellakath le trae unas ganas a Karely😭 ni siquiera le estaba hablando a ella #LaMansiónVIP2 #lamansionvip https://t.co/VR0oNXZgaJ — Ady ✩ (@adyyaltce) November 10, 2026

Foto: Instagarm karelyruiz

¿Qué pasó entre Bellakath y Karely Ruiz antes de entrar a La Mansión VIP?

La diferencia entre las famosas estaría relacionada con una colaboración que tenían contemplada y que terminó por no realizarse. Durante una plática dentro del reality, ambas recordaron lo sucedido y expusieron sus respectivas versiones.

De acuerdo con lo que contó Bellakath, tenían previsto encontrarse en Monterrey para realizar una sesión fotográfica. Para este proyecto, un diseñador cercano a Karely habría preparado durante toda la madrugada unos vestuarios.

Foto: IG lamansionvipmx

Sin embargo, la cantante aseguró que la sesión no se concretó porque, según su versión, Karely no respetó la organización que habían acordado y surgieron otros compromisos.

Al recordar lo ocurrido, Bellakath expresó su molestia:

Pues no, ya ni quiso tomar esas fotos. Dije: “Pues entonces, a la ver#”. Me voy a mis shows, güey, y tomo fotos con las otras personas que sí quieren tomarse fotos. Eso fue lo que hice", explicó.

Pero también no te estás poniendo en mi lugar. Yo fui de invitada y a una invitada no se le trata así, güey. Yo pagué mis cosas, mis vuelos, mi hotel, todo.

tensión entre karely y bellakath por una collab reciente (clip completo) la cara de karely es un poema, se le nota el emperre 😭 #LaMansionVip #LaMansionVIP2 https://t.co/9WKkJj722Z — sebs (@sebsjeer) November 10, 2026

¿Cómo respondió Karely Ruiz a los reclamos de Bellakath?

Por su parte, Karely también compartió su perspectiva sobre el desencuentro. La creadora de contenido explicó el esfuerzo que implicó la elaboración de los disfraces y lanzó un reclamo:

Me dio coraje porque mi amigo un día antes se la paso haciendo todos los disfraces para que esta cul... dijera que ya no", dijo.

Pese a los reproches, ambas dejaron entrever que el problema no necesariamente significaba el fin de su relación, pues reconocieron que no habían hablado sobre lo sucedido cuando ocurrió.

Aunque la conversación estuvo acompañada de reclamos y comentarios directos, las participantes también aclararon que no consideran que el desencuentro haya terminado con su amistad.

La situación llamó la atención porque desde hace tiempo sus seguidores esperaban verlas trabajar juntas. El interés por una posible colaboración creció especialmente en 2022, cuando Karely Ruiz se viralizó al bailar 'Gatita', uno de los temas más conocidos de Bellakath.

Sin embargo, aquel proyecto fotográfico en Monterrey no llegó a realizarse y ahora, durante su participación en La Mansión VIP, las dos famosas tuvieron oportunidad de hablar sobre las diferencias que quedaron pendientes.

¿Quién es Jorge Durán Castro, el nuevo integrante de La Mansión VIP?

El influencer Jorge Durán Castro se integró oficialmente al elenco de La Mansión VIP, el reality digital creado por el influencer HotSpanish.

El creador de contenido, quien también se desempeña como streamer y músico, llega al programa para ocupar el lugar que dejó el reguetonero Dani Flow. De esta manera, se convierte en un nuevo habitante de la residencia y se suma a los retos y la convivencia con el resto de los participantes.

Su incorporación representa un cambio en la alineación del proyecto, que continúa dando de qué hablar entre los usuarios de redes sociales por las personalidades que forman parte de esta competencia.