Paulina Rubio y el triángulo amoroso con Alejandra Guzmán y Erik Rubín

Durante la década de los noventa, el nombre de Paulina Rubio, Alejandra Guzmán y Erik Rubín protagonizó uno de los episodios sentimentales más comentados dentro de la industria musical mexicana.

En aquella época, Paulina Rubio y Erik Rubín coincidían en Timbiriche y desarrollaron una relación sentimental. Sin embargo, el romance llegó a su fin en medio de especulaciones sobre la presencia de una tercera persona: Alejandra Guzmán.

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Poco después, se confirmó que Erik y la llamada "Reina de Corazones" mantenían una relación, situación que colocó a las dos cantantes en el centro de la atención mediática. Con el paso del tiempo, surgió la versión de que la tensión entre ambas quedó reflejada en la música.

Las canciones que alimentaron la rivalidad:

Uno de los temas más recordados de Paulina Rubio es "Mío", canción que durante años fue relacionada con este episodio amoroso debido a la letra, en la que la intérprete expresa su intención de recuperar a un hombre que considera suyo.

Por su parte, Alejandra Guzmán lanzó "Hey Güera", tema que muchos interpretaron como una respuesta directa a la llamada "Chica Dorada". La narrativa alrededor de ambas canciones fortaleció la idea de una rivalidad entre las artistas.

Aunque la historia se convirtió en parte de la cultura popular, años después Guzmán aclaró que el enfrentamiento musical fue impulsado principalmente como una estrategia promovida por sus productores.

La versión de Erik Rubín:

Con el paso de los años, Erik Rubín decidió compartir su versión de los hechos. El cantante relató que inicialmente desarrolló sentimientos por Paulina Rubio cuando ambos eran muy jóvenes, pero aseguró que ella mantenía una relación sentimental con otra persona en ese momento.

De acuerdo con su testimonio, mientras esperaba que la situación se definiera comenzó a salir con Alejandra Guzmán. Lo que inició como una relación informal fue evolucionando hasta convertirse en un noviazgo formal.

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Rubín afirmó que Paulina siempre estuvo al tanto de su cercanía con Alejandra. Según contó, tiempo después la cantante le informó que había terminado con su entonces pareja y que estaba lista para iniciar una relación con él. Sin embargo, para ese momento ya había establecido un compromiso con Guzmán.

El exintegrante de Timbiriche aseguró que eventualmente decidió terminar su romance con Alejandra para darse una nueva oportunidad con Paulina, aunque la situación estuvo rodeada de conflictos y malentendidos.

Lo que contó Alejandra Guzmán:

Por su parte, Alejandra Guzmán ofreció años después una versión distinta de los acontecimientos durante una entrevista con Yordi Rosado.

La cantante recordó que conoció a Erik Rubín durante una entrega de premios y que comenzó a salir con él porque le parecía atractivo. Según relató, la relación avanzó durante algunos meses hasta que descubrió que el cantante también mantenía contacto sentimental con Paulina Rubio.

Guzmán explicó que al enterarse de la situación decidió poner fin al romance. Posteriormente compartió la experiencia con su productor musical, quien también trabajaba con Paulina Rubio, circunstancia que habría influido en el surgimiento de la famosa rivalidad musical entre ambas artistas.

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La intérprete reconoció que la experiencia fue dolorosa debido a la infidelidad que percibió, aunque aseguró que con el paso de los años las diferencias quedaron atrás. Incluso señaló que actualmente mantiene una relación cordial tanto con Erik Rubín como con Paulina Rubio.

Una historia que sigue dando de qué hablar:

Aunque han pasado varias décadas desde aquellos acontecimientos, el supuesto triángulo amoroso entre Paulina Rubio, Alejandra Guzmán y Erik Rubín continúa siendo uno de los episodios más recordados de la farándula mexicana. La combinación de romance, desencuentros y éxitos musicales convirtió esta historia en un tema que sigue despertando interés entre los seguidores de las tres figuras del espectáculo.