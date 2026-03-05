Andrea Legarreta revela detalles del posible regreso de Timbiriche

La conductora Andrea Legarreta compartió algunos detalles sobre el próximo reencuentro de la banda pop Timbiriche, uno de los grupos más populares de la música mexicana de las décadas de 1980 y 1990.

Durante una reciente declaración, Legarreta —quien además es madre de las hijas de Erik Rubín, exintegrante del grupo— explicó que el regreso del conjunto está en preparación, aunque no contará con todos los miembros históricos que han participado en reuniones anteriores.

“Lo que yo tengo entendido es que son algunos. Era como el regreso, pero no es así. Erick no está ni Paulina ni Sasha. Están Diego, Benny, Alix y Mariana por lo pronto, ya después veremos qué pasa. Solo son Timbi. Seguro estará padre”, comentó la conductora.

De acuerdo con sus declaraciones, los integrantes confirmados hasta ahora serían Diego Schoening, Benny Ibarra, Alix Bauer y Mariana Garza.

En contraste, en esta etapa no participarían figuras clave del grupo como Paulina Rubio, Sasha Sokol ni el propio Erik Rubín, quienes han sido parte de otros reencuentros de la agrupación.

Timbiriche, un fenómeno del pop mexicano

Timbiriche surgió en 1982 como un proyecto musical impulsado por Televisa con el objetivo de competir con el popular grupo infantil español Parchís.

La formación inicial incluyó a Benny Ibarra, Sasha Sokol, Mariana Garza, Alix Bauer, Paulina Rubio y Diego Schoening. Poco después se integró Erik Rubín, consolidando una de las alineaciones más recordadas del grupo.

Durante sus primeros años, el proyecto estuvo dirigido a un público infantil, con canciones de temática escolar y coreografías sencillas. Con el paso del tiempo, la banda evolucionó hacia un estilo pop juvenil que acompañó el crecimiento artístico de sus integrantes.

Cambios de alineación y reencuentros

A lo largo de su trayectoria, Timbiriche experimentó múltiples cambios en su alineación. Entre los artistas que formaron parte del grupo en diferentes etapas se encuentran Thalía, Edith Márquez y Eduardo Capetillo.

La agrupación se disolvió oficialmente en 1994, aunque posteriormente realizó varios reencuentros para celebrar aniversarios importantes. Entre los más recordados se encuentran los realizados en 1998, 2007 y 2017, los cuales incluyeron giras y proyectos especiales que reavivaron el interés del público.

Por ahora no se han dado a conocer más detalles sobre el formato del posible regreso ni si se tratará de una gira, un espectáculo especial o un proyecto musical. Sin embargo, las declaraciones de Legarreta sugieren que el proyecto ya está en preparación y podría reunir nuevamente a algunos de los integrantes más emblemáticos del grupo.

