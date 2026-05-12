Alejandra Guzmán habla del supuesto embarazo de Frida Sofía; "¿cuánto tienes?"

Alejandra Guzmán habló públicamente sobre los rumores que señalan que su hija, Frida Sofía, podría estar embarazada. La cantante sorprendió al reconocer que ella misma ha escuchado las versiones que circulan desde hace semanas y hasta dejó entrever que la noticia podría ser real.

Las declaraciones ocurrieron durante la presentación de “Los que nos quedamos”, el nuevo tema que dedicó a su madre Silvia Pinal. Aunque el evento estaba enfocado en la música y en el homenaje a la primera actriz, las preguntas sobre Frida Sofía no tardaron en aparecer y Alejandra terminó confesando que incluso ya habló con su hija sobre el supuesto embarazo.

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Alejandra Guzmán reacciona a los rumores sobre Frida Sofía

Frente a los medios, la llamada “Reina del rock” fue cuestionada sobre la relación que mantiene actualmente con Frida Sofía y sobre si suele aconsejarla en esta etapa de su vida. La cantante respondió dejando claro que prefiere darle libertad a su hija para tomar sus propias decisiones.

“Pues no... yo dejo que ella haga su vida así como mi madre me dejó que yo hiciera la mía, pero creo que soy buena”, comentó.

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Sin embargo, el momento que más llamó la atención llegó cuando los reporteros mencionaron las especulaciones sobre un posible embarazo de Frida Sofía, rumores que crecieron después de que compartiera imágenes en redes sociales donde algunos usuarios aseguraron notar una “pancita”.

Lejos de negar la situación, Alejandra Guzmán reconoció que también se sorprendió al escuchar las versiones que comenzaron a circular.

“Hay rumores, así como tú, yo también estoy así (sorprendida) yo qué sé, ¡wow!”, expresó durante la entrevista.

Además, Alejandra contó que recientemente decidió preguntarle directamente a Frida Sofía sobre el supuesto embarazo luego de enterarse de los rumores.

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“Yo creo que deberíamos marcarle a Frida porque ayer le marqué y le dije: '¿Cuánto tienes?'. No sé', nada más salió un video y vino una amiga muy chismosa a mi casa y me dijo”, relató.

Alejandra Guzmán ya habló con su hija

Otro de los temas que Alejandra Guzmán abordó durante el encuentro con la prensa fue la reconciliación con Frida Sofía. Después de varios años de distanciamiento y conflictos familiares públicos, madre e hija retomaron el contacto y actualmente mantienen comunicación.

La intérprete reveló que incluso recibió un mensaje especial de Frida Sofía durante el Día de las Madres, gesto que aseguró le dio tranquilidad y felicidad.

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“Con mi maternidad tuve mucha paz, ya hablo con ella, me felicitó este día de las madres, bueno, el pasado, cosa que me llenó de alegría y que pues en algún momento también yo fui una rebelde y yo también le dije a mi mamá, es que no estabas, una vez me acuerdo que dijo: ´yo hice muchos sacrificios, incluyendo a mis hijos´ y me quedé helada porque es verdad, pero no me siento abandonada”, aseguró.

Alejandra Guzmán asegura que sería una abuela consentidora

Aunque evitó confirmar completamente la noticia, Alejandra Guzmán dejó claro que la idea de convertirse en abuela la emociona y que disfrutaría mucho esa etapa de su vida.

“Si voy a ser abuela, pues voy a ser muy yo, de por sí soy consentidora”, expresó ante los medios.

PJG