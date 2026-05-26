Antes de consolidarse como una figura internacional del cine y la moda, Eiza González comenzó su carrera dentro de la música pop juvenil. Aunque en los últimos años ha enfocado gran parte de su trabajo en Hollywood, la actriz mexicana todavía guarda una conexión importante con esa etapa de su vida.

Así quedó claro durante una entrevista reciente en la que habló sobre las mujeres que más la han inspirado dentro del pop latino.

La conversación llamó la atención porque, entre nombres actuales como Karol G y Becky G, Eiza incluyó a Paulina Rubio, una decisión que sorprendió a muchas personas en redes sociales.

Eiza González recuerda cómo Paulina Rubio marcó su carrera IG eizagonzalez

La actriz no solo reconoció la influencia de “La Chica Dorada” en la música latina, también confesó que durante años quiso parecerse a ella.

“Yo quería ser como ella con todas mis fuerzas”, comentó la actriz durante la entrevista.

Eiza González coloca a Paulina Rubio entre sus íconos del pop latino

Todo ocurrió cuando la entrevistadora le pidió a Eiza González mencionar a las mujeres que formarían su “Mount Rushmore” de la música pop latina. La referencia hace alusión al famoso monumento ubicado en Dakota del Sur que reúne a cuatro presidentes históricos de Estados Unidos y que suele utilizarse para hablar de figuras consideradas fundamentales dentro de alguna industria o disciplina.

Sin dudarlo demasiado, la actriz mencionó a Selena Quintanilla, Karol G, Becky G y Paulina Rubio.

Sin embargo, fue precisamente la presencia de Paulina Rubio en esa lista la que más comentarios generó, sobre todo entre quienes crecieron escuchando el pop latino de los años 90 y principios de los 2000.

Durante la charla, Eiza explicó que siempre le llamó la atención la personalidad de la cantante, así como su estética y la forma en la que construyó su imagen pública.

Incluso comparó el impacto de Paulina Rubio dentro del pop latino con el fenómeno que representó Britney Spears para la música pop estadounidense.

“La Chica Dorada” marcó a toda una generación

La admiración de Eiza González hacia Paulina Rubio no surgió recientemente. En realidad, la actriz mexicana lleva años hablando públicamente sobre la influencia que tuvo la intérprete de “Y yo sigo aquí” en su carrera.

Mucho antes de participar en películas de Hollywood o aparecer en campañas internacionales de moda, Eiza intentaba abrirse paso como cantante juvenil en México. Fue durante esa etapa cuando comenzó a mencionar constantemente a Paulina Rubio como una de sus principales referencias.

Eiza González recuerda cómo Paulina Rubio marcó su carrera IG eizagonzalez

En entrevistas realizadas alrededor de 2012, la también actriz llegó a explicar que algunos de sus proyectos musicales estaban inspirados en el estilo pop ranchero que caracterizó varias producciones de “La Chica Dorada”.

También confesó que ciertos videoclips tomaron referencias visuales de trabajos antiguos de la cantante mexicana.

Para Eiza, el atractivo de Paulina Rubio nunca se limitó únicamente a la música. Según explicó recientemente, también admiraba su estilo para vestir, su actitud frente a las cámaras y la seguridad que transmitía sobre el escenario.

La actriz incluso recordó detalles específicos de la imagen de la cantante, como los shorts que utilizaba en distintas presentaciones y videoclips, prendas que considera parte importante de la identidad visual que construyó durante décadas.