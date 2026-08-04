¿Se casaron en secreto? El sospechoso detalle de Bradley Cooper y Gigi Hadid que desató las alarmas

Unas fotografías de Bradley Cooper y Gigi Hadid caminando por París fueron suficientes para despertar rumores sobre una posible boda secreta. Pero, ¿es verdad que contrajeron matrimonio?

El motivo de las sospechas fue porque ambos llevaban anillos muy similares en el dedo anular izquierdo.

Por ahora, ni el actor ni la modelo han confirmado un compromiso o matrimonio. Sin embargo, las imágenes comenzaron a circular rápidamente y dieron pie a todo tipo de teorías.

Bradley Cooper y Gigi Hadid fueron vistos con anillos durante un paseo por París. Grosby Group

El detalle que hizo pensar en una boda entre Bradley Cooper y Gigi Hadid

Las fotografías, publicadas por distintos medios internacionales, muestran a Bradley Cooper y Gigi Hadid paseando de la mano por las calles de la capital francesa con un estilo completamente casual.

Aunque la pareja no parecía prestar atención a las cámaras, hubo un elemento que sí captó la mirada de los usuarios en redes sociales, pues los dos llevaban anillos prácticamente idénticos en la mano izquierda.

Ese detalle bastó para que muchos comenzaran a preguntarse si se trataba de alianzas de matrimonio o de compromiso.

Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna confirmación sobre el significado de esas piezas. También es posible que simplemente formen parte de sus accesorios habituales.

Los anillos de Bradley Cooper y Gigi Hadid desataron rumores de boda. Grosby Group

Bradley Cooper y Gigi Hadid siempre han protegido su vida privada

Las especulaciones también crecieron por la forma en que Bradley Cooper y Gigi Hadid han manejado su relación.

Después de su historia con Irina Shayk, el actor redujo considerablemente las apariciones públicas junto a sus parejas sentimentales y ha preferido mantener su vida personal en privado.

Algo similar ocurrió con Gigi Hadid tras su separación de Zayn Malik. Desde entonces, la modelo ha sido muy reservada respecto a su vida amorosa y rara vez habla del tema en entrevistas.

Esa discreción ha hecho que cualquier aparición juntos genere interés y que detalles como estos anillos den pie a nuevas especulaciones.

Las imágenes de la pareja despertaron especulaciones entre sus seguidores. Grosby Group

Así comenzó la historia de Bradley Cooper y Gigi Hadid

Los primeros rumores sobre un romance entre ambos aparecieron en octubre de 2023, cuando fueron vistos cenando juntos en Nueva York.

Durante varios meses evitaron hacer comentarios sobre su relación y continuaron viéndose lejos de los eventos públicos. Poco a poco comenzaron a aparecer juntos en distintas salidas, aunque siempre manteniendo un perfil bajo.

En mayo de 2025, Gigi Hadid compartió por primera vez una fotografía besando a Bradley Cooper durante la celebración de su cumpleaños. La imagen puso fin a las dudas sobre su relación.

Poco antes, la modelo también habló del actor en una entrevista con Vogue, donde describió el romance como una etapa "muy romántica y feliz".

Además, aseguró que Cooper ha sido una persona importante tanto en su vida personal como en su desarrollo profesional.

Hasta ahora, Bradley Cooper y Gigi Hadid no han confirmado un matrimonio. Grosby Group

¿De verdad hubo una boda secreta?

Las imágenes de París llegaron pocas semanas después de que Bradley Cooper y Gigi Hadid asistieran juntos a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, donde también fueron fotografiados conviviendo con otros invitados.

Ahora, la atención volvió a centrarse en la pareja debido a los anillos que ambos llevaban durante su paseo.

Sin embargo, hasta este momento NO existe ninguna confirmación de que Bradley Cooper y Gigi Hadid se hayan casado.

De hecho, meses atrás, distintas fuentes cercanas a la pareja aseguraban que ambos estaban felices con el rumbo de su relación y que preferían dejar que las cosas avanzaran con naturalidad, sin apresurar un compromiso.