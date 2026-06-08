Así fue el incómodo momento en que Andrea Legarreta le confesó su noviazgo a Erik Rubín

Después de varios años de reconstruirse emocionalmente tras su separación de Erik Rubín, Andrea Legarreta vive una de las etapas más felices de su vida. La conductora del programa Hoy no solo disfruta de un gran momento profesional, sino también de una historia de amor que surgió de la forma más inesperada: una amistad de años que terminó en romance.

Andrea Legarreta revela cómo inició su relación con Luis Carlos Origel

Desde que confirmó públicamente su relación con Luis Carlos Origel a principios de este año, Andrea se ha mostrado más abierta que nunca para compartir detalles de esta nueva etapa.

La conductora confesó que una amistad de años terminó convirtiéndose en romance. IG andrealegarreta

Recientemente, durante una conversación en el podcast Conquista Tu Mundo, la presentadora reveló cómo comenzó el vínculo sentimental con el conductor y experto en fitness.

La historia entre Andrea y Luis Carlos no comenzó con una cita romántica, sino con una amistad que se fue fortaleciendo con el paso de los años. Ambos se conocían desde hace mucho tiempo y compartían círculos de amistades, proyectos profesionales e incluso una relación cordial con Erik Rubín.

Andrea Legarreta confiesa que la edad de Luis Carlos Origel era un conflicto

Según relató la conductora, durante mucho tiempo jamás imaginó que entre ellos pudiera surgir algo más. Aunque siempre le pareció atractivo, nunca existió un acercamiento romántico mientras ella estuvo casada.

La presentadora aseguró que necesitó varios años para darse una nueva oportunidad en el amor. IG andrealegarreta

Sin embargo, tras su separación y después de atravesar un largo proceso personal, algo comenzó a cambiar. Andrea confesó que incluso llegó a bromear con Luis Carlos sobre las cualidades que admiraba en él.

Le decía que tenía muchas de las características que me gustan en un hombre, pero que era una lástima que fuera tan joven para mí”, recordó entre risas.

La diferencia de 20 años, fue durante mucho tiempo una barrera mental para la conductora. No obstante, el destino tenía otros planes.

Asi se dio cuenta Andrea Legarreta que estaba enamorada de Luis Carlos Origel

El momento que cambió todo ocurrió durante una boda celebrada en Tepoztlán. Andrea recordó que antes de la ceremonia tuvo dificultades para cerrar los botones de la espalda de su vestido y le pidió ayuda a Luis Carlos.

Un momento inesperado durante una boda cambió para siempre la relación entre ambos. Instagram andrealegarreta

Lo que parecía un gesto cotidiano terminó provocando una reacción inesperada. Cuando él comenzó a abrochar el vestido, Andrea sintió una emoción especial que la sorprendió por completo. Incluso confesó que se le puso la piel de gallina y trató de ocultarlo para que él no se diera cuenta.

Aquella sensación fue la primera señal de que algo diferente estaba ocurriendo. Más tarde, durante la fiesta, bailaron, platicaron y reforzaron la conexión que existía entre ellos. Al finalizar la celebración, ambos se sentaron junto a una fogata mientras contemplaban el paisaje del Tepozteco.

Fue ahí donde ocurrió su primer beso. La conductora describió aquel instante como un momento mágico que marcó el inicio de una historia que continúa fortaleciéndose día a día.

Andrea recordó el instante en que descubrió que sentía algo más por Luis Carlos. Instagram andrealegarreta

¿Cuál fue la reacción de Erik Rubín a la relación de Andrea Legarreta?

Pero antes de hacer pública la relación, Andrea tuvo una conversación importante con Erik Rubín. Desde que anunciaron su separación, ambos acordaron informarse mutuamente si alguno iniciaba una relación seria.

La conductora explicó que sus hijas, Mía y Nina, fueron las primeras en enterarse del romance. Poco después, Erik comenzó a sospechar que algo estaba ocurriendo y preguntó discretamente por el misterioso hombre que había conquistado el corazón de Andrea.

Erik Rubín reaccionó de forma positiva cuando supo que su exesposa estaba enamorada. Especial

Cuando finalmente decidió contarle la verdad, la reacción del ex Timbiriche la sorprendió gratamente.

Según relató, Erik adivinó rápidamente que se trataba de Luis Carlos Origel y lejos de mostrar incomodidad, celebró la noticia.

Me dijo que era un tipazo y que le daba muchísimo gusto. Lo que más le preocupaba era que estuviera con alguien que no me valorara”, compartió Andrea.

La conductora destacó la buena relación y el respeto que mantiene con el padre de sus hijas. IG andrealegarreta

La conversación terminó con un abrazo y un momento cargado de cariño y respeto mutuo. Hoy, Andrea Legarreta asegura sentirse feliz, enamorada e ilusionada. Aunque reconoce que nadie puede predecir el futuro, prefiere disfrutar plenamente el presente junto a Luis Carlos Origel.