¡Paulina Rubio en Coachella 2026!; la 'Chica Dorada' se presentó junto a Morat en el festival

Paulina Rubio llamó la atención tras su participación en el Festival de Coachella 2026, uno de los eventos musicales más importantes de Estados Unidos. La cantante mexicana se unió como invitada especial a la agrupación colombiana Morat, en una presentación que generó gran expectativa entre los asistentes.

Su aparición en el escenario Gobi del Empire Polo Club en Indio, California, también representa un paso estratégico para posicionarse nuevamente en un mercado internacional cada vez más competitivo.

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Paulina Rubio aparece en Coachella 2026

El show de Morat tuvo un significado especial, ya que la banda eligió compartir este momento con una figura clave en sus inicios. Tras interpretar algunos temas, los integrantes se dirigieron al público.

“Bueno, ¿Cómo vamos Coachella, bien?, nosotros somos Morat y no se imaginan lo orgullosos, lo felices que estamos de estar aquí. Lo primero y más importante, somos colombianos y nos encanta ver tantas banderas de nuestro país aquí”.

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Más adelante, recordaron el inicio de su carrera y presentaron a su invitada de la noche.

“Siempre soñamos que habría un mañana en que esto iba a pasar y ya es mañana, lo siguiente que va a pasar es algo que no pasa hace 10 años. La primera canción que sacamos fue en 2015 y la compartimos con una cantante mexicana, te admiramos un montón. Con ustedes, un fuerte aplauso para Paulina Rubio”.

La cantante apareció en el escenario para interpretar “Mi Nuevo vicio”, tema que marcó una etapa importante para la agrupación y que sigue siendo recordado por sus seguidores.

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A diferencia de otros artistas que apuestan por grandes producciones visuales, Morat optó por un formato más sencillo, enfocado en su música. Sin efectos especiales ni cambios constantes de vestuario, lograron conectar con el público a través de sus canciones.

Temas como “Cuando nadie ve”, “No se va” y “Amor con hielo” formaron parte del repertorio, manteniendo a los asistentes cantando y disfrutando durante toda la presentación.

Paulina Rubio apuesta por una nueva etapa musical

La participación en Coachella también sirvió como plataforma para que Paulina Rubio adelantara detalles sobre sus próximos proyectos. La artista se encuentra trabajando en nueva música, enfocada en colaboraciones que le permitan explorar sonidos diferentes y mantenerse vigente.

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Otro de los temas que llamó la atención fue la posibilidad de una colaboración con Cardi B, luego de que la rapera se hiciera viral cantando “Y Yo Sigo Aquí”. Rubio se mostró interesada en trabajar con ella, destacando su trayectoria y personalidad dentro de la industria musical.

PJG