Erik Rubín es captado con su nueva novia al sur de la CDMX

Erik Rubín fue captado tomado de la mano de una misteriosa joven en una exclusiva plaza al sur de la Ciudad de México, confirmando públicamente que ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor.

Esta aparición ocurre apenas un par de meses después de que su exesposa, la conductora de televisión Andrea Legarreta, hiciera oficial su noviazgo con el coach de fitness Luis Carlos Origel, marcando un nuevo y definitivo capítulo en la vida sentimental de ambos artistas.

Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular y viralizarse a través de las redes sociales, muestran el preciso instante en el que el exintegrante de Timbiriche es interceptado por un grupo de seguidores. La pareja se encontraba caminando a punto de ingresar a un restaurante del centro comercial cuando los fans se acercaron para pedirle fotografías.

Lejos de intentar ocultarse o huir de las cámaras de los teléfonos, el intérprete de Princesa Tibetana soltó por unos instantes la mano de su acompañante para atender amablemente a las personas que lo reconocieron en el lugar.

Por su parte, la joven demostró una actitud bastante tranquila y comprensiva frente a la fama de su pareja. En el video se observa cómo retrocedió un par de pasos para cederle el espacio a su novio y no entorpecer la convivencia, permaneciendo muy cerca y sonriendo en todo momento mientras él saludaba a su público.

¿Quién es la nueva novia de Erik Rubín?

Hasta el momento, la identidad de la nueva pareja de Erik Rubín se mantiene en el anonimato. Lo que resulta evidente a simple vista es que la joven no pertenece al medio del espectáculo, ya que su rostro no es conocido en la televisión mexicana ni figura en el radar de las redes sociales de las celebridades, lo que sugiere que podría formar parte de su círculo de amistades privadas o familiares.

Otro detalle que no pasó desapercibido para los internautas es que la misteriosa mujer luce notablemente más joven que el cantante. Esta diferencia de edad ha generado curiosidad, pues coincide de manera curiosa con la dinámica actual de Andrea Legarreta, quien le lleva 21 años a su actual pareja.

Tras la difusión del clip, los usuarios han llenado las redes de comentarios positivos, destacando que la novia de Rubín luce muy atractiva, discreta y simpática.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se separan

Este nuevo romance llega para asentar la nueva vida de Rubín tras su mediática separación de Legarreta, la cual se anunció mediante un comunicado conjunto en febrero de 2023. En aquel momento, tras más de dos décadas de sólido matrimonio, ambos explicaron de forma muy madura que su historia de amor no había terminado por un conflicto, sino que simplemente se había transformado.

La conexión romántica se fue diluyendo con el paso de los años hasta convertirse en una amistad profunda. Según las propias palabras de la conductora del programa Hoy, la dinámica de pareja se fue desgastando, llevándolos a entender que lo más sano para todos era tomar caminos separados en el plano amoroso.

Aunque Andrea fue la primera en destapar públicamente su nueva relación sentimental hace unos meses, el proceso de divorcio legal entre ella y Erik se mantuvo en pausa durante mucho tiempo.

Los dos han explicado en diversas entrevistas que no tenían ninguna prisa por firmar los papeles definitivos de la separación, principalmente porque siguen siendo socios en varios proyectos de negocios y mantienen una dinámica familiar sumamente unida por el bienestar de sus dos hijas en común, Mía y Nina Rubín.