Cailee Spaeny será Rogue en el esperado reinicio de X-Men en el MCU

Los reportes colocan a Cailee Spaeny como la elegida indiscutible para dar vida a Rogue en el esperado reinicio de los X-Men dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La noticia sacudió las redes sociales, donde los fanáticos aplaudieron la posible llegada de la protagonista de Alien: Romulus a la franquicia de superhéroes. El portal Cosmic Marvel filtró la información sobre el casting el 31 de julio de 2026.

La publicación original superó rápidamente las 822 mil visualizaciones y desató un debate masivo en X. La mayoría de los seguidores de Marvel Studios respaldan esta decisión para renovar a una de las mutantes más icónicas de la saga. Muchos internautas celebraron la estrategia del estudio, apoyando la elección de talento fresco para liderar esta nueva etapa cinematográfica.

Cailee Spaeny es reconocida en la saga de Alien. Foto: Richie Lee Davis

Reacciones positivas hacia la nueva Rogue

Un sector importante del público mencionó a la actriz como su principal opción para el papel, superando a otros nombres populares en internet. Las expectativas apuntan a una adaptación fiel a los cómics originales, algo que los devotos lectores de Marvel exigen constantemente. El reconocido informante MyTimeToShineHello respaldó esta visión con sus declaraciones el 3 de agosto.

"Por fin tendremos una Rogue fiel a los cómics", publicó el insider, lo que disparó aún más el interés y las teorías sobre el proyecto. Los usuarios exigen una protagonista fuerte que acapare los reflectores y domine la pantalla, dejando atrás los roles secundarios. La comunidad espera que Spaeny capture a la perfección la compleja personalidad y el carácter de la mutante.

Rogue es parte de los X-Men. Foto: Marvel

Las discusiones también giran en torno a la capacidad actoral de la joven estrella, quien consolidó su carrera de manera meteórica. Spaeny deslumbró a la crítica con sus participaciones en cintas como Priscilla, Civil War y Alien: Romulus. Sus inicios en Pacific Rim: Uprising y Bad Times at the El Royale demostraron su enorme versatilidad para los grandes blockbusters.

El futuro de los mutantes en el MCU

El rumor del casting llega en el momento exacto de mayor efervescencia sobre los X-Men, impulsado por las noticias de la Comic-Con de San Diego. Los reportes también vinculan a figuras consolidadas como Adam Driver, Bill Skarsgård y Cooper Hoffman con esta ambiciosa producción. Al mismo tiempo, Jake Schreier figura como el principal candidato en la mesa directiva para sentarse en la silla de director.

Cailee Spaeny podría ser parte del UCM. Foto: Richie Lee Davis

Anna Paquin interpretó previamente a la heroína durante la saga original producida por Fox, marcando a toda una generación. Ahora, Marvel Studios busca reinventar a esta figura, la cual debutó en las páginas impresas en 1981 con gran éxito. El personaje destaca por su letal habilidad de absorber recuerdos, poderes y fuerza vital con el simple contacto físico.

Los aficionados al cine de superhéroes aguardan un comunicado definitivo por parte del estudio liderado por Kevin Feige para celebrar la noticia. La integración oficial de los X-Men representa el siguiente gran paso narrativo para las futuras fases del universo cohesionado. Mientras tanto, el nombre de Cailee Spaeny domina las tendencias digitales y fortalece su posición como la nueva gran estrella de acción en Hollywood.