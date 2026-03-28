Lo que debía ser un acto solemne terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche. Durante la celebración por el primer año en cartelera de Malinche, el musical, Alejandra Guzmán vivió un pequeño accidente que rápidamente se volvió entrañable.

Con información de Azul Del Olmo para Excélsior, en su primera experiencia develando una placa conmemorativa, la llamada “Reina del Rock” tomó la tela que cubría el reconocimiento y, al intentar retirarla, calculó mal el movimiento. El resultado: la placa terminó en el suelo ante la sorpresa del público.

Lejos de incomodarse, la artista reaccionó con una sonrisa pícara que desató risas inmediatas. Su actitud relajada y espontánea convirtió el incidente en un momento memorable que fue recibido con aplausos.

Entre risas, abrazos y complicidad en el escenario

Tras el incidente, Alejandra Guzmán intentó levantar la placa mientras no podía evitar reírse de la situación. Fue entonces cuando Nacho Cano, creador del musical, intervino con humor, lanzando una broma y abrazando a la cantante para aligerar el momento.

La escena reflejó la cercanía y complicidad entre ambos artistas, así como el ambiente festivo que se vivía en el evento. El público, lejos de ver el error como algo negativo, lo celebró como una muestra de naturalidad.

Reproducir Lo que pudo haber sido un momento incómodo terminó convirtiéndose en uno de los instantes más comentados del evento. (VIDEO: Azul Del Olmo)

Una noche especial en el Frontón México

Minutos antes del divertido episodio, la cantante había subido al escenario del Frontón México para felicitar a todo el elenco y equipo creativo.

Durante su intervención, recordó sus inicios en el teatro, una etapa que, aunque importante en su carrera, terminó cediendo terreno ante su pasión por la música. Aun así, reconoció el enorme talento de quienes participan en la puesta en escena.

Por su parte, Nacho Cano dedicó emotivas palabras a la artista, destacando su trayectoria y la relevancia que ha tenido no solo en México, sino también a nivel internacional. El productor subrayó que su presencia como madrina era un honor para la producción.

Alejandra Guzmán mezcalent

El legado artístico y la inspiración familiar

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Guzmán compartió que el espectáculo logró tocarle fibras profundas. La cantante recordó un consejo clave de su madre, Silvia Pinal, quien le enseñó que un artista completo debe saber cantar, actuar y bailar.

Precisamente, esa combinación de disciplinas es la que encontró reflejada en Malinche, lo que reforzó su admiración por el trabajo del elenco.

Alejandra Guzmán mezcalent

¿De qué trata Malinche, el musical?

Malinche, el musical es una ambiciosa puesta en escena que narra la historia de Malinalli, mejor conocida como La Malinche, figura clave en la conquista de México.

El espectáculo fusiona música, danza y teatro para reinterpretar este episodio histórico desde una perspectiva contemporánea. A través de una propuesta visual impactante, aborda temas como el mestizaje, la identidad y el encuentro entre culturas.

De acuerdo con su creador, el proyecto tomó más de una década en concretarse y busca no solo entretener, sino también invitar a la reflexión y, en palabras del propio Cano, “sanar heridas del pasado”.

Alejandra Guzmán y Nacho Cano Mezcalent

Un error que se volvió inolvidable

Lo que pudo haber sido un momento incómodo terminó convirtiéndose en uno de los instantes más comentados del evento. La naturalidad de Alejandra Guzmán demostró, una vez más, por qué es una de las figuras más queridas del entretenimiento en México.

El incidente no opacó la celebración, sino que la enriqueció con un toque de autenticidad. Al final, la noche no solo conmemoró el éxito de Malinche, sino que regaló una escena espontánea que ya forma parte de la memoria del espectáculo.

AAAT*