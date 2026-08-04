Mamá de Ariana Grande rompe el silencio tras críticas a su hija sobre su cuerpo

Tras las críticas a Ariana Grande sobre su cuerpo, Joan Grande, mamá de la famosa, rompió el silencio demostrando que una madre estará ahí siempre, para todo y contra todos, aún con toda la polémica.

En las últimas semanas, la controversia por el cuerpo de Ariana Grande volvió a intensificarse. Todo escaló después del lanzamiento de su nuevo álbum Petal, en donde usuarios se volcaron en comentarios cuestionando qué le había pasado a la cantante.

Cabe destacar que la polémica sobre el aspecto físico de Ariana no comenzó este año. Desde el 2023 la cantante ya había salido a declarar a través de un video de TikTok que dejaran de comentar el cuerpo de las personas.

En aquel entonces, reveló que, en una etapa en la que muchos decían que se veía "más saludable", en realidad atravesaba un momento complicado de su vida.

Mamá de Ariana Grande muestra apoyo a su hija

Mamá de Ariana Grande rompe el silencio. Especial

En medio de todo el ruido por el físico de Ariana Grande, su mamá Joan Grande mostró el apoyo a su hija con un comentario que dejó ver que la respalda.

Fue en una publicación de Ariana Grande en Instagram, en donde mostró imágenes del rodaje del videoclip de ‘Petal’, en donde Joan Grande comentó:

Eres magnífica… ¡y este video es increíble!!”.

La madre de Ariana Grande complemento el mensaje con:

¡Lo amo y te amo a ti más!!!”.

El comentario en la publicación que muestra distintos looks de Ariana en el videoclip de ‘Petal’, se lee como un apoyo total a su hija frente a las críticas que escalaron, sobre todo después de que salió a la luz dicho video.

‘Petal’ fue el videoclip que terminó por desatar una oleada de cuestionamientos sobre la salud de Ariana Grande, lo que llevó a su equipo a emitir un comunicado oficial.

¿Qué dijo Ariana Grande sobre su salud?

En su primer concierto en Chicago, la cantante se tomó un tiempo para responder sobre las especulaciones que surgieron tras el anuncio de que hará una pausa de la vida pública al terminar el Eternal Sunshine Tour.

Ahí, Ariana aclaró que la decisión no fue por las críticas que ha recibido en los últimos meses sobre su físico y que tampoco es algo que fue tomado por impulso. Más bien, aseguró que eso lo planeó hace mucho tiempo, pero que lo había mantenido en privado.

Con ello, dejó en claro que la pausa en su carrera ya formaba parte de un plan y no fue a consecuencia de todo el ruido mediático sobre su estado de salud y, tanto así, que aprovechó también para hablar de ello.

La cantante dijo que nada de lo que ocurre fuera de los escenarios cambia la experiencia que ha compartido con sus seguidores durante el tour.

No importa qué ruidos existan ahí fuera, nada podrá distorsionar mi realidad ni ser más real para mí, ni menos real, que este amor que compartimos”.

La pausa de Ariana Grande será al finalizar su gira, cuya última etapa concluye en septiembre. De acuerdo con su equipo, no es un retiro definitivo sino un descanso temporal.

¿Quién es Joan Grande?

Mamá de Ariana Grande rompe el silencio. Especial

Joan Grande es una empresaria estadounidense que ha estado muy presente en la vida y la carrera de Ariana desde que era niña.

Tras divorciarse del padre de la cantante cuando ella tenía alrededor de ocho años, Joan fue quien la apoyó en sus primeros pasos en el teatro, la acompañó a audiciones y la impulsó a perseguir su sueño artístico.

Con el paso de los años, ambas han mantenido una relación muy cercana y suelen demostrar públicamente el cariño y la admiración que sienten la una por la otra.

Más allá de ser la madre de Ariana, Joan desarrolló una carrera importante en el mundo empresarial. Durante décadas ha sido directora ejecutiva de Hose-McCann Communications, una empresa familiar especializada en equipos de comunicación y seguridad marítima, cargo que ocupó mucho antes de que su hija alcanzara la fama mundial.

Joan nació el 10 de junio de 1957 en Brooklyn, Nueva York y es madre de dos hijos: Frankie Grande, actor y personalidad de televisión, fruto de su primer matrimonio con Victor Marchione, y Ariana Grande, a quien tuvo con el diseñador gráfico Edward Butera.

Lo comentarios por el físico de la cantante

Mamá de Ariana Grande rompe el silencio. Especial

Aunque la misma cantante ya dio declaraciones y asegura estar tranquila y feliz, su estado de salud parece estar en boca de todos.

Cada que hay alguna aparición de Ariana Grande o que publica algo, usuarios se vuelcan para cuestionarla sobre su apariencia física.

No obstante, no solo internautas se han atrevido a hablar sobre el cuerpo de Ariana. Un comentario que destacó en las últimas horas fue el de la actriz y activista británica Jameela Jamil.

La famosa compartió una serie de publicaciones en las que expresó su preocupación por los estándares de belleza y, en una publicación de la modelo Charli Howard, criticó al equipo de trabajo y al entorno de Ariana Grande.

Jamil consideró que la estética del video musical enfatiza deliberadamente la degaldez de la cantante mediante el uso de corsés y cinturones.

Esta pobre mujer posiblemente se está muriendo justo delante de nosotros. Este atuendo está diseñado para resaltar la delgadez con el fin de generar debate. Su equipo es completamente irresponsable por no guiarla lejos de esta imagen profundamente dañina para que sus jóvenes fans la vean tan glamorizada", lamentó.

Aunque Jamil eliminó el comentario, más tarde explicó en sus historias que su intención no era juzgar el cuerpo de la cantante, sino advertir sobre el impacto que ciertas representaciones pueden tener en adolescentes y personas con trastornos alimentarios.