Wanders Lover y Ana Show desatan polémica tras fuerte enfrentamiento; ambas hablan de una demanda

Lo que comenzó como una participación especial en Guerra de Chistes terminó por convertirse en una pelea a golpes entre Yared Licona, conocida como Wanders Lover, y la comediante regiomontana Ana Show, cuyo nombre real es Ana Maldonado.

El enfrentamiento quedó grabado por algunos de los asistentes y el video rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios se preguntaban si se trataba de una escena preparada para el espectáculo o de un conflicto real.

Sin embargo, las declaraciones posteriores de ambas comediantes dejaron claro que el desencuentro trascendió el entretenimiento y ahora podría llegar al terreno legal.

Wanders Lover y Ana Show protagonizan pelea tras Guerra de Chistes Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Wanders Lover y Ana Show?

Todo apunta a que el conflicto entre ambas comediantes comenzó días antes de su participación en Guerra de Chistes, cuando, presuntamente, Wanders Lover aseguró que no conocía a Ana Show.

No te conocía porque a lo mejor no eres buena.

Wanders lover

Por su parte, Ana Maldonado respondió a las declaraciones de Licona al defender la trayectoria que ha construido en Monterrey. Más tarde, al concluir una presentación de Guerra de Chistes, esperó a Wanders Lover a la salida del recinto para reclamarle por sus comentarios.

Sin embargo, la discusión no terminó ahí. El intercambio de palabras escaló hasta convertirse en una pelea física afuera de La Casa de Óscar Burgos, ubicada en Santa Catarina, Nuevo León.

En los videos que circulan en redes sociales también aparece el comediante Radamés de Jesús, quien intentó intervenir para detener la confrontación y pidió a los asistentes que dejaran de grabar la escena.

Poco después, Licona logró subir al vehículo que la esperaba y, horas después del altercado, confirmó mediante sus redes sociales que tiene la intención de emprender acciones legales contra Ana Maldonado.

¿Wanders Lover y Ana Show se demandarán?

Tras la pelea, Yared Licona compartió su versión de los hechos y aseguró que su hermana recibió un golpe durante el enfrentamiento. Además, señaló que procederá legalmente contra Ana Maldonado.

La comediante afirmó que durante varios meses ha soportado burlas, provocaciones y agresiones verbales. No obstante, aseguró que en esta ocasión el conflicto rebasó los límites de una diferencia profesional.

Esta vez rebasó muchísimas líneas y me voy a ir legalmente. Ya estoy harta de pasarle muchísimas cosas que no había necesidad. Cada quien forja su camino como quiere y esta vez le pegaron a mi hermana, por los forcejeos, por todo lo que se alborotó (...) no pienso caer en su juego.

Debido a esta situación, explicó que decidió llevar el caso al plano legal con el objetivo de detener el conflicto y proteger a su familia. Hasta el momento, no ha informado cuándo presentará formalmente la denuncia ni si ya acudió ante las autoridades.

No voy a permitir que esto siga escalando por respeto a mí, a mi familia y a mi trabajo

Wanders Lover y Ana Show desatan polémica tras fuerte enfrentamiento Captura de pantalla

¿Quién es Ana Show y cuál es su relación con Wanders Lover antes del conflicto?

Ana Show, cuyo nombre real es Ana Maldonado, es una comediante, standupera, locutora de radio e influencer originaria de Monterrey, Nuevo León. Ha ganado notoriedad gracias a sus participaciones en programas de entretenimiento y por sus colaboraciones con distintos comediantes.

Su participación en Guerra de Chistes la colocó junto a figuras consolidadas del humor mexicano como Wanders Lover, quien desde hace años forma parte de la historia del programa junto con Radamés de Jesús y Juan Carlos Casasola.

Después de las declaraciones de Licona, Maldonado también respondió en redes sociales y aseguró que está preparada para enfrentar cualquier acción legal.

Quiero decirle que aquí espero la demanda, pero que realmente se sepa la verdad de las cosas.

Asimismo, explicó que la noche del 1 de agosto acudió a la casa ubicada en Santa Catarina con la intención de dialogar y resolver el conflicto.

Si yo asistí ese día a la casa de Santa Catarina fue porque ella me dijo. Tengo las pruebas donde ella me dijo que fuera. Entonces yo fui para hablarlo de frente porque esto se está volviendo personal.

Wanders Lover y Ana Show desatan polémica tras fuerte enfrentamiento Captura de pantalla

Finalmente, Ana Show invitó nuevamente a Wanders Lover a decir la verdad sobre lo ocurrido y reiteró que su intención siempre fue resolver el conflicto de manera directa, sin que la situación escalara a una confrontación física.

Hasta el momento, ninguna de las dos comediantes ha confirmado que exista una denuncia presentada ante las autoridades.

Mientras los videos del enfrentamiento continúan circulando en redes sociales, el caso permanece rodeado de versiones encontradas y será el desarrollo de los hechos el que determine si el conflicto termina únicamente como una polémica mediática o llega oficialmente a los tribunales.