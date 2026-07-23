“Ya no tengo miedo de irme de aquí”: la desgarradora reflexión de Aylín Mujica tras la muerte de su hijo

A unos días del fallecimiento de su hijo mayor, Mauro Menéndez, la actriz Aylín Mujica decidió hablar por primera vez sobre el doloroso proceso que ha enfrentado. En una entrevista con la periodista Verónica Bastos para "La Mesa Caliente", la actriz abrió su corazón y relató cómo fueron las horas posteriores a la tragedia, las circunstancias que rodearon la muerte del joven y la razón por la que sus cenizas permanecieron en Barbados.

Mujica aseguró que su fe ha sido el principal apoyo para afrontar una de las pérdidas más difíciles de su vida.

Foto: Captura de video

¿Cómo se enteró Aylín Mujica de la muerte de su hijo?

La actriz explicó que Mauro había viajado a Barbados después de presentar un fuerte resfriado durante una visita a Miami. Aunque tanto ella como su abuela le recomendaron no realizar el viaje, el joven decidió continuar con sus planes luego de recibir tratamiento médico y sentirse mejor.

De acuerdo con el relato de Mujica, mientras convivía con amigos y jugaba futbol, Mauro sufrió varias convulsiones que derivaron en una grave falta de oxígeno en el cerebro. Los médicos lograron reanimarlo en repetidas ocasiones; sin embargo, finalmente perdió la vida.

La actriz señaló que los especialistas detectaron un coágulo entre el pulmón y el corazón y que la familia continúa a la espera de los resultados médicos para conocer con precisión qué originó el fallecimiento.

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¿Qué ocurrió cuando llegó a Barbados?

Uno de los momentos más impactantes que recordó fue su llegada a Barbados junto con Osamu Menéndez, padre de Mauro. Ambos intentaron localizar el cuerpo del joven, pero durante varias horas nadie pudo informarles dónde se encontraba.

Según explicó, recorrieron el hospital en busca de respuestas y fue hasta después de insistir que les indicaron que Mauro había sido trasladado a una funeraria.

Tras recuperar el cuerpo de su hijo, Aylín Mujica y Osamu Menéndez tenían la intención de trasladar sus restos a Miami. No obstante, el proceso de cremación y entrega de las cenizas tomaría varias semanas, por lo que decidieron regresar a Estados Unidos mientras concluían los trámites.

¿Cómo fue el último adiós de Aylín Mujica a su hijo?

Aunque inicialmente no quería entrar a despedirse de Mauro, finalmente reunió fuerzas para verlo por última vez.

Durante ese momento recuperó algunos objetos personales del joven, como un collar, una pulsera y la ropa que llevaba puesta. La actriz recordó que al verlo sintió paz, pues aseguró que tenía una expresión serena.

También compartió que aprovechó ese instante para despedirse, abrazarlo y pedirle fortaleza para continuar adelante, especialmente por sus otros dos hijos, quienes ahora son una de sus principales motivaciones.

Mauro Menéndez, fallecido hijo de Aylín Mujica. Especial

Aylín Mujica reveló que fueron sus amigas las primeras personas a quienes les comunicó la noticia, ya que no encontró fuerzas para informar de inmediato al resto de su familia.

Asimismo, agradeció el respaldo que ha recibido de colegas y amigos, entre ellos Maribel Guardia, quien ha permanecido cerca de ella y le ha brindado palabras de aliento durante este difícil proceso.

La actriz también aclaró que su familia nunca organizó una campaña de recaudación de fondos; explicó que la iniciativa fue creada por un amigo de Mauro.

¿Aylín Mujica regresará a Top Chef?

Al ser cuestionada sobre si regresará a Top Chef, Aylín Mujica respondió que sí, pues considera que esa habría sido la voluntad de su hijo, Mauro. La actriz explicó que él sabía cuánto ama su profesión y aseguró que siempre se sintió orgulloso de verla desarrollarse en su carrera artística.

¿Qué reflexión dejó esta experiencia en Aylín Mujica?

Durante la entrevista, la actriz aseguró que la partida de su hijo le ha recordado lo frágil que puede ser la vida.

Mauro me está enseñando que la vida es muy frágil, y ahora la amo más y ya no tengo miedo de irme de aquí”.

Aunque reconoció que el dolor continúa presente, afirmó que su prioridad es mantenerse fuerte por sus otros hijos y seguir adelante honrando la memoria de Mauro.

Además, explicó que actualmente no mantiene una relación sentimental, pues su atención está enfocada en su familia y en su carrera profesional.

Conmovida, concluyó que el amor que siente por sus hijos permanece intacto y que conservará para siempre el recuerdo de Mauro como un joven alegre, querido por quienes lo rodeaban y con un espíritu libre.