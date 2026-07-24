Karol Sevilla rompe el silencio sobre el regreso de 'Soy Luna': "Volver a ser Luna fue sanador"

Su fama se dio cuando se le vio como Luna Valente, aquella chica amante de los patines que se convierte en la mejor patinadora de freestyle, en la serie musical Soy Luna. Tras tres temporadas emitidas entre 2016 y 2018, 220 capítulos y siendo un fenómeno musical entre los niños y jóvenes, la actriz Karol Sevilla le puso punto final a ese proyecto teniendo el deseo de experimentar nuevas áreas laborales.

Mientras hacía cintas como Casi el paraíso y series como Siempre fui yo, Karol se mostraba renuente a ponerse los patines para volver a ser Luna Valente. Durante años estuvo así hasta que le dio una nueva oportunidad al proyecto, al que regresa con Soy Luna: Volver a rodar.

“La verdad es que sí, cuando me hablaron y me dijeron que estaba la posibilidad, yo dije: ‘Bueno, yo no quiero estar, muchas gracias. Agradezco mucho, pero yo tengo otros planes’. Después fueron varias llamadas y la verdad es que en todas dije que no; sin embargo, la historia de Soy Luna tiene mucho ese mensaje de que uno tiene que afrontar decisiones, tiene que afrontar miedos y tiene que afrontar a veces momentos oscuros para convertirlos en luz. Yo creo que eso fue lo que me animó a enfrentarlo; pensé que tenía que enfrentar este miedo, ese lado oscuro, porque al final yo no quiero recordar este proyecto como algo malo, quiero recordarlo como algo bellísimo, algo hermoso, porque al final Soy Luna es luz”, contó en entrevista con Excélsior, Karol.

Respecto a cómo fue retomar a Luna Valente ocho años después de que se emitiera la última temporada, la actriz de 26 años comentó que para ella fue sanador.

“Te puedo decir en este momento que no me arrepiento en absoluto de la decisión que tomé. Hoy me siento tan tranquila, tan feliz, y volver a interpretar a Luna fue tan sanador para mí, fue tan bello, que en verdad creo que más allá de lo que a mí me pasó como persona, poder regresarle a los niños un personaje con el que crecieron es maravilloso. La verdad es que ha sido hermoso y me siento agradecida de que haya pasado así”, compartió.

Contrario a Sevilla, Ruggero Pasquarelli —quien ha sido el crush de cientos de jovencitas, al igual que en la serie lo fue de Luna Valente— sí tenía la esperanza de que eventualmente se retomara el proyecto con el que crecieron muchos niños y jóvenes.

“Siento que siempre en nuestra cabeza hubo como una esperanza de que pudiera llegar a suceder, pero creo que nadie se lo imaginaba. Y también viendo cómo la gente respondió a la serie; yo creo que la gente lo pidió tanto que se vio viable que abriéramos de nuevo una puerta, viéramos qué onda con los guiones y con todo lo que hay alrededor del proyecto”, apuntó Ruggero Pasquarelli.

Disney+

Será a partir de hoy (viernes) cuando los fans vean de nueva cuenta en la pantalla de Disney+ a Karol Sevilla, al italiano Ruggero Pasquarelli y a Michael Ronda retomar los personajes de Luna, Matteo y Simón, respectivamente.

Para todos aquellos fans que se preguntan qué va a pasar en esta nueva entrega que estará compuesta de 12 capítulos, sólo se les puede decir que, tras haber vivido un momento duro en su carrera como patinadora de freestyle, Luna volverá a Argentina para reconectar con el lugar que la inspiró a patinar.

Ahí se reencontrará con su amigo Simón (Michael Ronda), de quien se alejó tras un incidente muy personal, y volverá a encontrarse con su ex Matteo (Ruggero Pasquarelli), quien hoy es un famoso actor de melodramas. Y respetando la esencia de Soy Luna, en Volver a rodar los actores involucrados de nueva cuenta tienen que actuar, cantar y patinar al mismo tiempo, algo que no hacían desde que acabó la tercera temporada.

“Siento que las caídas dolían más que antes, pero el cuerpo tiene memoria. Siento que a todos nos pasó lo mismo, como que nos dio miedo al principio subirnos a los patines, pero después el cuerpo solito fue acomodándose y fue de: ‘Ah, ok, sí sé patinar, así se tiene que hacer’. Aparte entrenamos a marchas forzadas porque tuvimos un mes de entrenamiento nada más y empezamos a grabar la serie como si nada hubiera pasado, siendo profesionales”, contó Sevilla.

Disney+

Por su parte Michael Ronda, actor y cantante mexicano que ha trabajado muy de cerca con Disney, habló de lo que para él fue subirse a los patines.

“Desde que acabó la serie nunca volvimos a patinar. Yo nunca me volví a subir a unos patines y la verdad es que sí, volver a subirse es difícil. Yo me caí y me pegué horrible, pero después todo fluyó”, remató Ronda.

Soy Luna: Volver a rodar complementa su elenco con Malena Ratner, Carolina Kopelioff y Valentina Zenere.