Inflación en México mantiene tendencia a la baja; llega a 3.10% en primera quincena de julio de 2026

La inflación en México sigue dando un respiro al bolsillo de los consumidores. Durante la primera quincena de julio de 2026, el indicador se ubicó en un 3.10% a tasa anual, manteniendo una clara tendencia a la baja, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque el panorama general es positivo, la temporada vacacional de verano dejó su huella en los precios, impulsando al alza servicios como el transporte aéreo y los paquetes turísticos, además de algunos alimentos de la canasta básica.

¿Cuánto aumentó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)?

El reporte del Inegi detalla que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un ligero aumento del 0.07% en comparación con la quincena anterior.

Para poner este dato en perspectiva, en el mismo periodo del año pasado (julio de 2025), la inflación quincenal fue del 0.15% y a tasa anual se ubicaba en 3.55%. Esto confirma una notable desaceleración en el aumento generalizado de los precios.

Los productos y servicios que más subieron de precio

Si estás planeando salir de vacaciones o hacer el súper, toma nota. En esta primera quincena de julio de 2026, los factores estacionales presionaron los precios de los siguientes rubros:

Transporte aéreo: +12.44%

+12.44% Servicios turísticos en paquete: +6.22%

+6.22% Naranja: +6.02

+6.02 Computadoras: +4.52%

+4.52% Papa y otros tubérculos: +1.39%

+1.39% Otros rubros al alza: Vivienda propia, pollo y transporte colectivo.

Los productos que más bajaron y dan un respiro al gasto

En contraste, el sector agropecuario mostró un comportamiento favorable para los consumidores, liderando las disminuciones de precio. Destacan las caídas en productos básicos para la cocina mexicana:

Jitomate: -13.18%

-13.18% Chile serrano: -5.17%

-5.17% Tomate verde: -3.24%

-3.24% Hoteles: -3.17%

-3.17% Aguacate: -2.59%

-2.59% Cremas para la piel: -2.03%

-2.03% Gas doméstico LP: -0.50%

Para comprender mejor cómo se mueve la economía, el Inegi divide la inflación en dos grandes bloques:

Índice de precios subyacente

Es el que marca la tendencia a mediano plazo y elimina bienes de alta volatilidad. Este indicador aumentó 0.16% quincenal. A su interior, las mercancías subieron 0.11% y los servicios 0.20%.

Índice de precios no subyacente

Incluye productos agropecuarios y tarifas del gobierno. Este índice bajó 0.23%. Gracias a que los precios de frutas y verduras descendieron un 1.50%, se logró compensar la ligera alza del 0.03% en energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno.