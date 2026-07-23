Caso Dafne: Qué se sabe de Danna Yanina “N” y su captura por el feminicidio

La investigación por la muerte de Dafne, la adolescente de 13 años que falleció durante un curso de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz de Ciudad Madero, entró en una fase decisiva con el traslado de Danna Yanina “N” al Ministerio Público, convirtiéndose en la primera persona detenida dentro de un caso que ha provocado indignación nacional, protestas ciudadanas y un llamado del Gobierno federal para esclarecer plenamente los hechos.

La aprehensión representa el primer resultado operativo de una investigación que, en menos de dos semanas, pasó de la denuncia de una familia a convertirse en uno de los expedientes de mayor impacto mediático en México, al involucrar presuntas irregularidades en el funcionamiento de una institución dedicada al adiestramiento de menores.

La mañana del operativo, Danna Yanina “N” llegó a las instalaciones del Ministerio Público de Ciudad Madero bajo un dispositivo de seguridad implementado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

La imputada fue trasladada en un vehículo oficial blanco de la corporación estatal. Descendió con el rostro completamente cubierto, vistiendo ropa deportiva color azul marino y tenis negros, mientras era escoltada por una agente femenina de la Policía Investigadora y dos elementos masculinos que aseguraron el acceso a las instalaciones ministeriales.

Como establece el protocolo, antes de ser ingresada a las áreas de resguardo fue sometida a una certificación médica para verificar su estado físico y posteriormente quedó bajo custodia mientras se desarrolla el término constitucional previo a su audiencia inicial.

¿Quién es Danna Yanina “N”?

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, la ahora detenida estudió el bachillerato en la propia Academia Militarizada Marina Doenitz y recientemente colaboraba como auxiliar del grupo femenil.

Las investigaciones también establecen que mantenía labores de apoyo junto a Estrella Mora, identificada públicamente como "Estrellita", coordinadora del área femenil de la institución y quien sostuvo comunicación con la madre de Dafne durante los días que la menor permaneció en el campamento.

Antes de ejecutarse la orden de aprehensión, Danna Yanina “N” acudió voluntariamente a rendir declaración ministerial ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razón de Género. Posteriormente fue detenida por agentes de la Policía Investigadora en Tampico, en cumplimiento de un mandato judicial.

Danna Yanina “N” llegó a las instalaciones del Ministerio Público de Ciudad Madero bajo un dispositivo de seguridad. Captura de video

El caso que conmocionó…

La historia comenzó el 13 de julio de 2026, cuando Dafne ingresó a un curso de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

Durante los días siguientes, la familia recibió mensajes y videos enviados por personal del plantel en los que se explicaba que la adolescente había sufrido una caída y un desmayo por supuesta baja de presión. Incluso se difundió un video donde la menor afirmaba que se encontraba bien.

Sin embargo, el 16 de julio la situación cambió radicalmente.

Compañeras de la adolescente relataron posteriormente a la madre que Dafne presentaba lesiones visibles y dolores mientras permanecía en unas escaleras del inmueble. Horas más tarde, la academia informó primero que la menor tenía tos y posteriormente comunicó que había fallecido presuntamente tras desvanecerse mientras se bañaba.

La necropsia contradijo la versión inicial

Uno de los elementos que modificó el rumbo de la investigación fueron los resultados de la necropsia.

Las autoridades determinaron que Dafne murió por asfixia por sumersión, lo que contrastó con la explicación inicial proporcionada por la academia, particularmente porque el inmueble no contaba con alberca.

A ello se sumaron las denuncias públicas de la madre de la menor, quien aseguró que el cuerpo fue manipulado antes de la intervención oficial de las autoridades, así como testimonios de exalumnos que denunciaron presuntos castigos físicos y prácticas consideradas inhumanas dentro del plantel.

Se han registrado movilizaciones de familiares y ciudadanos frente a la academia, la Fiscalía y el Palacio Municipal de Ciudad Madero exigiendo justicia.

Ante la presión social, la Fiscalía de Tamaulipas informó que la investigación se desarrollaría bajo el protocolo de feminicidio, mientras que familiares exigieron la captura de instructores, directivos y cualquier persona que pudiera tener responsabilidad en la muerte de la adolescente.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar el funcionamiento de las academias militarizadas privadas y demandó una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.