¿Por qué Aylín Mujica no ha podido repatriar el cuerpo de su hijo desde Isla de Barbados?

La actriz y conductora Aylín Mujica no ha podido repatriar el cuerpo de su hijo Mauro Menéndez, quien falleció el pasado 17 de julio en la Isla de Barbados.

A casi una semana de su muerte, el cuerpo del hijo mayor de Aylín Mujica sigue en la isla caribeña, por lo que continúan todos los esfuerzos para que sus restos sean repatriados a Miami lo antes posible.

Mauro Menéndez, mejor conocido como Maahez, un reconocido DJ, había viajado a la Isla de Barbados para asistir a un partido de béisbol, pese a que padecía un cuadro de neumonía. Su salud se complicó y el productor musical sufrió dos infartos durante su estancia en el Caribe.

¿Por qué Aylín Mujica no ha podido repatriar el cuerpo de su hijo?

Mauro Menéndez, fallecido hijo de Aylín Mujica. Especial

La periodista Mandy Fridmann, quien dio la primicia sobre la muerte de Mauro Menéndez, informó que el cuerpo del hijo de Aylín Mujica sigue en Barbados.

De acuerdo con la información que dio a conocer, la repatriación no se ha podido concretar debido a se atravesó el fin de semana y todo el papeleo se atrasó.

Lamentablemente, no pudieron traerlo a Estados Unidos como era su idea, a Miami, ¿por qué? por que el muere un jueves, ellos llegan un viernes toca el fin de semana, el fin de semana no se hizo nada, ellos (Aylín Mujica y Osamu Menéndez) no podían seguir quedándose en la isla…”, dijo Mandy Fridmann.

Además, se sabe que por decisión de Aylín y Osamu, el cuerpo del fallecido DJ sería cremado, pero esto aún no ha sucedido.

Ellos tenían que hacer todo el trámite que tenían que hacer, cuando termina el trámite el cuerpo o la cenizas, por qué decidieron ambos cremarlo, las cenizas vinieran a Miami, al día de hoy miércoles 22 de julio a casi una semana, todavía las cenizas de Mauro no sólo no están en Miami, sino que todavía ni siquiera son cenizas”, añadió Mandy Fridmann.

La fuente asegura que ya todo está pagado, pero el papeleo no termina por concretar la salida del cuerpo (o cenizas) de Mauro de la Isla de Barbados.

Todo está pagado, pero al día de hoy a esta hora, el cuerpo de Mauro no ha podido ser cremado y mucho menos traído a Miami”, dijo Fridmann.

En tanto, sobre Aylín, se sabe que regresó a Miami para reunirse con sus otros dos hijos que se encuentran destrozados.

Mauro muere el jueves, el viernes llegan el papá y la mamá, reconocen el cuerpo, hacen los trámites hacen todos los pagos y el sábado en la noche se regresan a Miami porque tienen que abrazar y consolar a sus otros hijos que son chicos”, explicó Fridmann.

¿En dónde está la Isla de Barbados?

Barbados es un país insular en el mar Caribe, en la parte más oriental de las Antillas Menores. Se encuentra aproximadamente a 435 kilómetros al noreste de Venezuela y al este de islas como Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

Aunque es una isla relativamente pequeña, Barbados es uno de los destinos turísticos más conocidos del Caribe gracias a sus playas de arena blanca y aguas turquesa, especialmente en la costa oeste y sur, ideales para nadar y practicar snorkel.

Barbados también destaca por su historia y cultura. Su centro histórico, especialmente Bridgetown y su guarnición colonial, fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Otro de los grandes atractivos de Barbados es su gastronomía, basada en pescados y mariscos frescos, así como su producción de ron, considerada una de las más antiguas del mundo.

La isla conserva una fuerte influencia británica, ya que fue colonia del Reino Unido durante más de 300 años, lo que se refleja en su arquitectura, el idioma oficial (inglés) y la afición nacional por el cricket.

Su identidad está profundamente marcada por las tradiciones afrocaribeñas, la música calipso y soca, y festivales como el famoso Crop Over, una celebración que pone fin a la cosecha de la caña de azúcar.