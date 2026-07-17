Esta fue la última publicación del hijo de Aylín Mújica tras su fallecimiento a los 30 años

La muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz y conductora Aylín Mújica, ha conmocionado al mundo del espectáculo. El joven, de 30 años, falleció este 17 de julio mientras se encontraba en Barbados, una noticia que tomó por sorpresa tanto a sus seres queridos como a los seguidores de la artista cubana.

¿Cuál fue la última publicación de Mauro Menéndez antes de su fallecimiento?

Mientras continúan surgiendo detalles sobre este doloroso momento, una de las publicaciones que más ha llamado la atención es la última que compartió Mauro en sus redes sociales. Lejos de mostrar preocupación por su estado de salud, el DJ y productor musical dejó ver la pasión que definió gran parte de su vida: la música.

La última publicación del DJ mostró el estudio donde desarrollaba su pasión por la música electrónica. IG maahez

En las imágenes que publicó poco antes de su fallecimiento, Mauro apareció dentro de un estudio de grabación profesional, completamente concentrado en su trabajo. La publicación reflejaba el espacio donde desarrollaba sus proyectos musicales y dejaba claro que la producción era mucho más que una profesión: era su mayor pasión.

Las fotografías lo mostraban rodeado de sintetizadores, consolas de audio, teclados y equipo especializado, elementos que evidenciaban el nivel de dedicación con el que construía su carrera como productor de música electrónica.

Su expresión transmitía tranquilidad y concentración. Más que posar para la cámara, parecía completamente inmerso en el proceso creativo, una imagen que hoy ha adquirido un significado especial para quienes seguían de cerca su trayectoria.

Las imágenes revelan el estilo urbano y la personalidad creativa que caracterizaban al hijo de la actriz. IG maahez

¿Quién era Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mújica?

Mauro Menéndez, quien desarrollaba su carrera bajo el nombre artístico MAAHEZ, había logrado abrirse camino dentro de la escena electrónica internacional.

Especializado en géneros como house, tech house, latin house y moombahton, colaboró con diversos productores y artistas reconocidos. Entre sus trabajos destacan temas como Tequila, Isla de Mujeres, Dirty Flow, Matadora y Safari, además de colaboraciones con figuras del género electrónico.

Mauro Menéndez construyó una carrera como productor musical bajo el nombre artístico MAAHEZ. IG maahez

Aunque era hijo de una reconocida actriz, Mauro optó por construir una carrera alejada de la televisión y enfocada completamente en la música.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Mauro Menéndez?

La noticia del fallecimiento comenzó a difundirse después de que la periodista Mandy Fridmann informara que Aylín Mújica recibió la llamada mientras se encontraba grabando un programa en Colombia.

De acuerdo con la información compartida, Mauro había viajado recientemente a Barbados para asistir a un partido de béisbol, pese a que presuntamente atravesaba un cuadro de neumonía. Versiones preliminares apuntan a que el joven habría sufrido un infarto, aunque hasta ahora la familia no ha confirmado oficialmente las causas del deceso.

Aylín Mújica recibió la noticia del fallecimiento mientras se encontraba grabando un programa en Colombia. IG alfredomolinaalaire

Posteriormente, la empresa para la que actualmente trabaja la actriz emitió un comunicado expresando sus condolencias y solicitando respeto para la privacidad de la familia durante este proceso de duelo.

¿Cuántos hijos tiene Aylín Mújica?

Aylín Mújica se convirtió en madre siendo muy joven, cuando tenía apenas 19 años. Mauro fue fruto de su matrimonio con el músico cubano Osamu Menéndez y siempre ocupó un lugar muy importante en su vida.

Además de Mauro, la actriz es madre de Alejandro Gavira y Violeta Valenzuela, quienes también han permanecido cerca de ella durante estos momentos difíciles. Por ahora, la actriz no ha realizado ningún comunicado y enfrenta la pérdida más dolorosa que puede experimentar una madre.