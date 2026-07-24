De 'Yellowstone' a cantar con Taylor Swift: La consolidación de Lainey Wilson

Hace unas semanas, el nombre de Lainey Wilson se convirtió en tendencia cuando, en el concierto benéfico anual organizado por las estrellas de la NFL Travis Kelce, George Kittle y Greg Olsen en Nashville, Tennessee, la cantante se llevó una de las mayores sorpresas de su vida: Taylor Swift subió al escenario a cantar con ella Love Story, el cover con el que Wilson cerraría su participación en el evento el pasado 23 de junio. Y no es una casualidad que esto haya sucedido.

Más allá de que uno de los organizadores del evento es el marido de la creadora de Shake It Off, así que Lainey compartió que en 2024, tras conocerse en el backstage de la entrega del Grammy, Taylor le dijo que era su fan.

Al mismo tiempo, Wilson le confesó que ella fue, junto con su hermano y sus papás, una de las 30 personas que la vieron en el CMA Fest de 2006. Esto dejó una huella profunda en Lainey, quien considera a Taylor una de las pioneras en sentar las bases para que el country comenzara a conquistar el mundo.

“Ella definitivamente introdujo a mucha gente a este género. También el estilo de vida del oeste y la cultura vaquera —que sé que le debe mucho a México por el rodeo y todo eso—, e incluso programas como Yellowstone (la serie en la que participé como actriz), exploran todas esas cosas que sumaron a esta expansión... Se siente como la tormenta perfecta. Es como si gente como Taylor Swift hubiera colocado los cimientos y luego fuera un proceso de ladrillo tras ladrillo, añadiendo más a la historia; no veo que vaya a desacelerarse”, compartió Lainey en entrevista con Excélsior.

Lainey está convencida de que el country vive uno de sus mejores momentos, tanto en su lugar de origen, Estados Unidos, como fuera de él. Sin embargo, la presión que experimentan los artistas al volverse globales es la misma sin importar el género, algo que dejó en claro en el documental Keepin’ Country Cool, disponible en Netflix.

“La música country está viviendo un auge a nivel mundial precisamente porque se trata de contar historias sobre la vida real. Habla de desamor, amor, familia, fe, de tus orígenes, de estar orgulloso de dónde vienes y de trabajar duro; habla de todos esos sentimientos humanos genuinos.

“Y lo que aprendo es que, cuanto más viajo y toco este género, más me doy cuenta de que compartimos muchísimas cosas. Hay miles de comunidades rurales; yo vengo de un pueblo de 176 habitantes en el noreste de Luisiana y existen sitios así por todas partes con valores similares, como esa ética de trabajo. Todos somos mucho más parecidos de lo que pensamos”.

Red Light Management

A sus 34 años, Lainey siente que está en su mejor momento y que tiene la oportunidad de explorar y expandir su creatividad porque sabe que, con las historias que cuenta, la gente puede identificarse. Este estilo la ha definido desde que debutó a los nueve años con su EP Country Girls Rules, habilitado para descarga en MySpace.

En la independencia se mantuvo un buen rato, hasta que obtuvo un contrato con BBR Music Group para publicar su EP Redneck Hollywood y un año después varias de sus canciones fueron parte de la reconocida serie Yellowstone, que protagonizó Kevin Costner para Paramount+. Y vendrían más discos que le valieron muchísimos galardones en los Country music Awards y un Grammy por Bell Bottom Country (2022).

No olvides el cel, las llaves y la cartera

Siendo fiel a su estilo y la formación que le ha valido muchísima popularidad en el circuito regional americano, Lainey no dudó en abordar las cosas más cotidianas que cualquier persona lleva consigo y que forman parte de la rutina de todos para darle sentido a su más reciente sencillo Phone, Keys, Wallet, Lainey.

“Siento que estoy viviendo un sueño que ni siquiera sabía que podía soñar. Todo va genial, de verdad. Tenemos la oportunidad de ser muy creativos y me emociona mucho que en México esté sonando la canción. No puedo quedarme quieta y es fantástico ver cómo la gente encuentra su propia historia en la tuya. Phone, Keys, Wallet trata sobre tener cerca las cosas y a las personas que realmente importan; a quienes te quieren por ser tú mismo y no querrían que cambiaras por nada del mundo. Ahí es donde me encuentro ahora mismo: me acabo de casar y trato de mantener a mi gente cerca, son quienes me ayudan a mantener los pies en la tierra”, explicó la originaria de Baskin, Luisiana.

Red Light Management

Para este tema, que funciona como adelanto de su próximo disco, no dudó en invitar a John Mayer, dándole un toque muy especial a la canción.

“Tuve la oportunidad de tocar esta canción con John Mayer... y es un genio, en serio. Tiene muchísimo talento y trabajar con alguien como él ha sido revelador en el mejor sentido. Estábamos en un autobús terminando la canción y dije: ‘¡Estaría increíble que John Mayer tocara el solo!’. Resulta que estábamos en Los Ángeles grabando en Chaplin Studios, un lugar que él acababa de comprar.

“Él estaba en la oficina, así que entré con mi celular, le puse lo que habíamos trabajado y le dije: ‘¿Qué te parece si vienes a tocar esto?’. Dejó lo que estaba haciendo, tomó su guitarra acústica para el ritmo y luego la eléctrica. Fue algo totalmente espontáneo, no se podría haber planeado mejor y creo que así surgen las cosas más creativas. Es uno de los guitarristas más increíbles de todos los tiempos y se lo dije el otro día: ‘Lo que hiciste fue crear un gancho completamente nuevo’. Quiero conectar con la mayor cantidad de gente posible y es increíble ver a alguien como él queriendo hacer lo mismo”.

Lainey trabaja en los últimos detalles de su nuevo disco, actualmente en proceso de mezcla. Aunque continúa escribiendo, Phone, Keys, Wallet y Can’t Sit Still son una probadita de lo que vendrá.

“Siento que simplemente me he dejado guiar por el espíritu —si es que eso tiene sentido—, adentrándome en el tema y dejando que la emoción tome el control en lugar de hacerlo de forma convencional. No soy el tipo de compositora que tiene un tema específico planificado; simplemente me dejo llevar. Siento que, gracias a eso, estoy creando cosas realmente únicas”, concluyó.