Aylín Mujica habla por primera vez en una entrevista tras la muerte de su hijo Maahez

La actriz y conductora cubana Aylín Mujica habló por primera vez en un medio, luego del fallecimiento de su hijo Mauro Menéndez, conocido artísticamente como Maahez. En una emotiva conversación para el programa “La Mesa Caliente”con Verónica Bastos, compartió el difícil proceso que ha enfrentado desde la pérdida de su hijo y aprovechó el espacio para aclarar diversos rumores que surgieron.

El DJ Maahez, falleció a los 30 años a consecuencia de un infarto fulminante mientras disfrutaba de unas vacaciones con amigos en la isla de Barbados.

Foto: Captura de video

Verónica, explicó que Aylín se siente sumamente conmovida por los miles de mensajes que ha recibido del público.

¿Por qué Aylín Mujica decidió hablar públicamente?

En entrevista con Verónica Bastos, la actriz explicó que aceptó conversar porque consideró importante contar su versión de los hechos y despedirse públicamente de Mauro, a quien asegura sigue sintiendo muy cerca de ella.

No estaba lista para dar una entrevista, pero sé que contigo no va a ser una entrevista; va a ser aclarar, contar, narrar, darle fortaleza a todas las madres que han pasado por esto, que es lo más terrible que pueda pasar, ¿no?, a una mujer, a un ser humano, y contar las cosas como son para que no sigan existiendo tantas palabras que estaban fuera de lugar o acontecimientos que no sucedieron, y aclarar y, de una vez por todas, darle un adiós a través de este programa que amo con todo mi corazón a mi primogénito Mauro, que no se ha ido todavía, está aquí conmigo."

Durante la conversación, Verónica Bastos destacó que, pese al profundo dolor que vive, Aylín ha encontrado fuerzas para seguir adelante por sus otros hijos, Alejandro y Violeta, así como por sus padres.

Foto: Captura de video

La actriz confesó que, en medio de la incertidumbre sintió que el tiempo se había detenido.

Yo no podía, yo no podía. Yo estaba sentada en el aeropuerto hablando con mis mejores amigas diciendo: No entiendo, no entiendo, no entiendo. Mis amigas dando gritos en el teléfono y yo tratando de mantener la calma en medio del aeropuerto de Panamá, como si estuviera, haz de cuenta, como si estuviera sola. El mundo se detuvo y era yo en una silla sin parar de llorar, sin entender la situación."

¿Qué dijo Aylín sobre su papel como madre?

Aylín Mujica aseguró que la maternidad siempre ha sido la prioridad en su vida, incluso por encima de su vida sentimental. La conductora confesó que aún no encuentra una explicación para la muerte de su hijo.

Yo he sido mamá por encima de ser mujer."

No tengo pareja, porque siempre me concentré más en mis hijos y en mi carrera."

Mauro Menéndez, fallecido hijo de Aylín Mujica. Especial

Más adelante profundizó en ese sentimiento y expresó el cuestionamiento que la acompaña desde la partida de Mauro.

Pero esa es la pregunta que me hago. ¿Por qué si soy mamá? No entiendo, Vero. No entiendo por qué un niño tan lindo, tan bueno, tan querido, ¿sabes?, que se tenga que ir, ¿no?"

Foto: IG @aylinmujic

¿Qué más revelará Aylín Mujica en la entrevista?

Al finalizar esa etapa del programa, Verónica Bastos adelantó que la conversación con Aylín Mujica continuará en una segunda parte, donde la actriz hablará sobre cómo ha enfrentado los días posteriores al fallecimiento de su hijo y cuáles son los planes que tiene para seguir adelante.

La conductora también comentó que, durante la entrevista, Aylín le confesó que el miedo que antes sentía hacia la muerte ha cambiado por completo después de vivir esta dolorosa experiencia.