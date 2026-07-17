Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica: quién era y qué se sabe de su muerte

Mauro Menéndez, el hijo mayor de la actriz y conductora Aylín Mujica, murió a los 30 años, de acuerdo con la periodista Mandy Fridmann.

Según la fuente, Aylín Mujica se encontraba en Colombia grabando un reality show cuando recibió la fatal noticia de la muerte de su hijo.

¿Qué se sabe de la muerte del hijo de Aylín Mujica?

Reportan muerte de Mauro Menéndez, el hijo mayor de Aylín Mujica. Especial

La información compartida por la periodista revela que:

Por respeto a Aylín y este dolor en la familia, solo nos apegaremos a decir lo que confirmamos hasta ahora. Como sabes, la querida actriz se encuentra en Bogotá, Colombia, grabando el reality de Telemundo. Su hijo mayor, quien es DJ y cuyo nombre artístico es MAAHEZ, había viajado a las islas del Caribe, Barbados, a un juego de beisbol”.

Hasta ahora se sabe que el hijo de Aylín, quien también era conocido por su carrera como DJ bajo el nombre de MAAHEZ, habría viajado a Barbados a pesar de sufrir neumonía, desoyendo las advertencias de su madre.

Trasciende que, durante la noche, Aylín recibió la llamada que ninguna madre desea recibir: su hijo había fallecido, aparentemente a causa de un infarto.

Mandy Fridmann informó que Aylín Mujica se dirigía a Barbados para identificar el cuerpo de su hijo y gestionar su traslado a Miami, donde reside la familia.

Hasta el momento, la actriz no ha emitido declaraciones oficiales, pero se espera que pronto se pronuncie o lo hagan sus familiares para confirmar la información.

¿Quién era Mauro Menéndez?

Reportan muerte de Mauro Menéndez, el hijo mayor de Aylín Mujica. Especial

Aylín Mujica tiene tres hijos, y su primogénito es Mauro Menéndez, fruto de su primer matrimonio con el músico cubano Osamu Menéndez.

Mauro nació cuando la actriz tenía apenas 19 años, una etapa que ella ha descrito como un antes y un después en su vida, pues convertirse en madre cambió por completo sus prioridades.

A diferencia de su madre, Mauro desarrolló su carrera principalmente en la música. Era DJ, productor musical y artista, y durante varios años utilizó el nombre artístico MAAHEZ.

Trabajó en proyectos de música electrónica y urbana, compartiendo parte de su trabajo y estilo de vida en redes sociales, aunque sin buscar una exposición mediática comparable a la de Aylín.

En diversas entrevistas, Aylín Mujica expresó el enorme orgullo que sentía por su hijo mayor y contó que, cuando decidió mudarse de Cuba para impulsar su carrera artística en México, tuvo que enfrentar el difícil reto de separarse temporalmente de él, quien permaneció con su padre en la isla.

Con el paso de los años, ambos fortalecieron su relación y la actriz solía dedicarle emotivos mensajes en fechas especiales, destacando el cariño y la admiración que sentía por él.

Aylín Mujica en Top Chef VIP

Reportan muerte de Mauro Menéndez, el hijo mayor de Aylín Mujica. Especial

Aylín Mujica es una de las 20 celebridades confirmadas para la quinta temporada de Top Chef VIP, el reality gastronómico de Telemundo que se estrenará el 1 de septiembre de 2026.

La participación de Mujica marca su regreso a un reality de competencia tras haber formado parte de la tercera temporada de La Casa de los Famosos.

En la promoción oficial del programa, la cadena destaca su amplia trayectoria en telenovelas y su experiencia como conductora invitada de La Mesa Caliente, por lo que llega como una de las figuras más reconocidas del elenco.

Por el momento no se sabe si Mujica continuará en el proyecto, lo único que trasciende es que habría abandonado temporalmente las grabaciones para reunirse con su familia.

De hecho, su última publicación en redes sociales es un promocional de su participación en el reality.

Dando cada paso con el corazón por delante. Feliz de este nuevo viaje, con toda la energía, con todas las ganas y con toda mi verdad. Aquí vamos”, escribió.

En ese mismo post, usuarios se han volcado con comentarios dándole el pésame a la actriz.

Entre los comentarios se lee: