Ven fraude orquestado en examen de la UNAM; piden repetir prueba si se confirma anomalía

Detrás del comportamiento estadístico observado en el examen de ingreso a licenciatura de la UNAM, que disparó la media de aciertos en diversas carreras, habría un engaño que involucra a un número considerable de participantes, consideró Eduardo Backhoff, presidente de Métrica Educativa.

Esto no puede haber sido ni por problemas del instrumento ni por características de los estudiantes… esta anomalía me da a pensar —y hacer la hipótesis con mucha seriedad— de que esto es el resultado de que se le ayudó a una gran cantidad de estudiantes”, señaló.

Indicó que dos explicaciones para la situación serían la obtención y venta de las preguntas o que alguna persona hubiera accedido al sistema informático de la UNAM.

Es decir, orquestaron un fraude bien pensado a lo largo del tiempo”, añadió el también expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Explicó que los exámenes de ingreso universitario suelen mantener patrones muy estables entre generaciones, con variaciones mínimas de un año a otro, por lo que resulta atípico el incremento de hasta 40 aciertos en los puntajes.

El experto agregó que la alta demanda genera incentivos para grupos que ven un negocio millonario en cobrar hasta 50 mil pesos por asegurar la entrada a la Universidad.

Afirmó que, de confirmarse que las anomalías en el examen de ingreso 2026 de la UNAM comprometen su validez, el concurso debe anularse y repetirse, ya que tiene que asegurarse la legitimidad del proceso.

La revisión del proceso de ingreso a licenciatura, ordenada por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, tiene como antecedente lo ocurrido en 2017, cuando la institución reconoció un error en la calificación de miles de exámenes de ingreso al bachillerato que obligó a recalificar las pruebas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los aspirantes a no hacer ningún tipo de trampa en los exámenes de admisión.

Foto: AFP.

Ven fraude masivo en examen UNAM; anomalías en puntajes de prueba virtual

El presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa A.C. y expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) sostuvo que el comportamiento estadístico observado en los puntajes rompe con el patrón registrado históricamente en este tipo de evaluaciones y, a su juicio, no puede explicarse por una mejora natural en el desempeño de los aspirantes, porque el examen fuera más sencillo o por el hecho de haber sido presentado desde casa.

Esta anomalía me da a mí a pensar —y hacer la hipótesis con mucha seriedad— de que esto es el resultado de que se le ayudó a una gran cantidad de estudiantes", señaló en entrevista.

Backhoff explicó que, para modificar el comportamiento promedio de una población de alrededor de 150 mil o 160 mil aspirantes, tendría que haber ocurrido un fenómeno que involucrara a un número considerable de participantes.

Supongo que alguien, un grupo de personas, intervino y seguramente debe haber hecho mucho dinero", comentó.

Un comportamiento que rompe con el histórico

El especialista refirió que los exámenes de ingreso universitario suelen mantener patrones muy estables entre generaciones, con variaciones mínimas de un año a otro.

Los resultados de estas pruebas son muy estables; si cambian de un año a otro, cambian por décimas o milésimas. Son prácticamente un clon de un año a otro, excepto en 2026, que tiene un patrón completamente anormal", afirmó.

Foto: Cuartoscuro

Según Backhoff, el incremento observado en los puntajes y la concentración de resultados elevados no corresponden con el comportamiento esperado en una evaluación estandarizada, registrándose incrementos atípicos de hasta 40 aciertos por encima del promedio histórico.

"Esto no puede haber sido ni por problemas del instrumento ni por características de los estudiantes", aclaró.

La vulnerabilidad del examen a distancia

Para Backhoff, el cambio a una aplicación completamente en línea modificó una condición fundamental del examen: la supervisión.

Aunque la UNAM utilizó sistemas de vigilancia remota apoyados en inteligencia artificial, consideró que estas herramientas tienen limitaciones importantes cuando los aspirantes presentan la evaluación desde un entorno no controlado.

La cámara no ve todo. Si tú pones un teléfono atrás de tu cámara, es imposible que lo vea", ejemplificó.

Como parte de las hipótesis que, opina, deberían ser investigadas durante una auditoría técnica, mencionó la posibilidad de apoyo externo mediante dispositivos adicionales, una eventual filtración de preguntas durante las tres semanas de aplicación o incluso un acceso indebido a los sistemas informáticos de la universidad.

Se puede pensar en otros tipos de fraudes como que alguien dentro de la UNAM, a lo mejor, consiguió las preguntas y las distribuyó y las vendió. O también se podría pensar que alguien en el sistema informático de la UNAM se metió y cambió los resultados de las preguntas. Y no es necesario que te den todo, con que te den unas 20 o 30 respuestas que tú no conoces, pues ya aumentaste 20 o 30 aciertos y por lo tanto ya entraste dentro del rango de los alumnos que son aceptados", planteó.

"Para mi gusto es una de las explicaciones más plausibles que yo puedo encontrar. Es decir, orquestaron un fraude bien pensado a lo largo del tiempo", añadió.

Especial

"Un negocio millonario"

Backhoff apuntó a que la enorme demanda de ingreso a la UNAM genera incentivos económicos suficientes para que grupos de personas intenten vulnerar el proceso de selección.

Reconoció que la Universidad pudo haber confiado en que los mecanismos de vigilancia digital serían suficientes para garantizar la integridad del examen.

Pero los tiempos han cambiado y comienza a haber grupos de personas que ven en esto un gran negocio, un negocio millonario y que encontraron una manera, no puedo aseverar cuál es, de poder hacer negocio ayudándole a los estudiantes a tener mejores calificaciones porque puede haber personas que pagan 20, 30 o hasta 50 mil pesos para asegurar su entrada a la Universidad, independientemente de si tienen o no las competencias".

El presidente de Métrica Educativa —organización que desarrolla evaluaciones en línea para más de 20 instituciones públicas y privadas— aseguró que nunca antes habían observado una distorsión de esta magnitud.

"Y estoy plenamente seguro de que esta anomalía no obedece ni a temas del instrumento ni a temas del estudiantado, sino a que en el proceso se dio la oportunidad de que hubiera formas de ayudar a los aspirantes", reiteró.

"Mi respuesta inmediata es no"

Ante la revisión anunciada por la UNAM, Backhoff señaló que la primera pregunta que debe responder una auditoría técnica es si los resultados del proceso mantienen validez.

¿Son válidos o no los resultados del proceso 2026? Mi respuesta inmediata es no", afirmó.

Explicó que la revisión debería analizar la distribución histórica de los puntajes, los patrones de respuesta, las fechas de aplicación y otros indicadores técnicos que permitan determinar si el comportamiento observado puede explicarse de manera legítima.

En caso de que la auditoría concluya que los resultados carecen de validez técnica, sostuvo que la medida adecuada sería repetir el proceso.

"Lo técnicamente correcto, para devolverle la legitimidad a la Universidad, es anular la prueba y volverla a hacer de manera presencial".

El costo político de una decisión técnica

Backhoff reconoció que una eventual cancelación del proceso afectaría a quienes fueron aceptados, pero insistió en que la prioridad debe ser preservar la legitimidad del mecanismo de ingreso.

Te echas encima a los que en teoría pasaron, pero técnicamente sería lo correcto", dijo.

Finalmente, llamó a que la revisión se realice con transparencia y basada en evidencia.

Cuando uno comete un error, la mejor forma es reconocerlo y atenderlo", concluye.

Postura de la UNAM

Hasta el momento, la UNAM informó que realiza una revisión del proceso de admisión 2026 y del comportamiento de los resultados tras las inquietudes expresadas por especialistas y aspirantes. La Universidad no ha concluido que existieran irregularidades y señaló que será el análisis técnico el que determine si hubo alguna anomalía que comprometa la validez del concurso de selección.