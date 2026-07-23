FGR atrae investigación por asesinato del periodista Francisco Leyva en Oaxaca

La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció su facultad de atracción sobre la investigación del homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio en el estado de Oaxaca.

La indagatoria quedará bajo la conducción de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, por medio de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

De acuerdo con la FGR, el objetivo es esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión, identificar el móvil y ubicar a las personas que participaron en el crimen. Las diligencias deberán realizarse conforme al Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

El ataque contra el comunicador

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue atacado directamente con armas de fuego cuando se encontraba en un puesto de comida en el municipio de San Pablo Etla, en la zona central de Oaxaca. El comunicador había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y difundía análisis sobre asuntos políticos, sociales y de seguridad en medios independientes y redes sociales.

Tras conocerse el homicidio, personal de la FEADLE estableció comunicación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como con familiares de la víctima.

La coordinación permitió iniciar el procedimiento para trasladar el caso al ámbito federal y evitar que las investigaciones se limiten únicamente a posibles causas personales. La actividad profesional de Leyva Aguilar deberá ser analizada como una de las líneas centrales, sin descartar otras hipótesis que puedan surgir de los peritajes, entrevistas y trabajos de inteligencia.

La Fiscalía de Oaxaca había iniciado la carpeta de investigación correspondiente y desplegado personal ministerial y pericial en el lugar del ataque. El gobierno estatal también solicitó la colaboración de las autoridades federales para fortalecer las indagatorias.

El periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Cortv y autor de la columna "El Zumbido del Moscardón". Especial | Diseño: Jimena Campuzano

Un periodista crítico de la vida pública en Oaxaca

Leyva Aguilar era conocido por sus comentarios críticos sobre la administración estatal y los problemas de inseguridad registrados en la entidad. Antes de su homicidio había publicado una columna en la que cuestionó la organización de las actividades relacionadas con la Guelaguetza y la situación de violencia en Oaxaca.

La FEADLE cuenta con atribuciones para dirigir, coordinar y supervisar investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra periodistas o personas agredidas como consecuencia del ejercicio de los derechos a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión.

Entre sus facultades se encuentra atraer investigaciones iniciadas por autoridades estatales cuando existan elementos que relacionen el delito con la labor informativa de la víctima.