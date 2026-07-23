Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 18 del Tour de Francia 2026
Sigue los detalles de la etapa 18 del Tour de Francia 2026, que vuelve a la montaña, ideal para Isaac del Toro
¡Se acabó la fuga! El pelotón alcanza a los tres que quedaban adelante y ahora Richard Carapaz lanza una ofensiva.
El pelotón "caza" a dos fugados. El grupo de cinco de cabeza de carrera se reduce a tres y ahora están al frente Mathis Le Berre, Jonas Abrahamsen y Nicolya Vinokurov.
Aumentan la ventaja. El grupo de cabeza de carrera le saca 44 segundos al pelotón, cuando se acerca el primer puerto de montaña.
Los cinco fugados: Mathis Le Berre, Jonas Abrahamsen, Nicolya Vinokurov, Aaron Murray Gate y Lewis Askey. Están a 35 segundos del pelotón, donde va Isaac del Toro
¡Inician los ataques! Hay una fuga inicial.
¡¡¡INICIA LA ETAPA 18 DEL TOUR DE FRANCIA!!!
La recta final del Tour de Francia se inclina a tres etapas de montaña y cerrará el domingo con un trazo llano. La de este jueves 23 de julio de 2026 iniciará en Voiron y tendrá como meta en Orcieres-Merlette, con 185.2 kilómetros de recorrido.
Isaac del Toro se encuentra a 6’ 51” del tiempo de Tadej Pogar, líder del Tour de Francia. En la Clasificación de los Jóvenes, conserva 20 segundos sobre el segundo lugar, el español Juan Ayuso.
Cuando se le preguntó si está listo para lanzar una ofensiva, Isaac del Toro respondió sin titubeos: “Sí, ¿por qué no?”.
Isaac del Toro superó las Etapas 16 (contrarreloj individual) y 17 (ideal para velocistas), por lo que ahora el Tour de Francia 2026 seguirá en la montaña, perfecta para sus cualidades como escalador. El ciclista mexicano va sin miedo y está listo para atacar en la Etapa 18 del Tour de Francia 2026.
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 18 del Tour de Francia 2026!