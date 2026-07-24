Paola Núñez: De triunfar en Hollywood a fundar un refugio de animales y actuar en Netflix

Paola Núñez, quien hace varios años fuera conocida como Bárbara “Barbie” Bazterrica por su trabajo en la telenovela Amor en custodia, dejó la estabilidad que tenía en México para buscar nuevos horizontes en Estados Unidos, donde en recientes años se le vio en The Son, junto a Pierce Brosnan, The Purge, Calls, la serie Resident Evil o Bad Boys: Ride or Die.

Al hablar de su carrera y de cómo han sido para ella estos 28 años, Paola Núñez contó que, si bien es cierto que ama la actuación, hace unos años se dio cuenta de que necesitaba hacer otras cosas que la llenaran mucho más y le dieran un propósito. Eso lo encontró en el rescate animal, lo que la llevó a darle forma a la fundación Patitas en Custodia.

Hubo un momento en mi carrera, en mi vida, por ahí de los treinta y tantos años, que dije: ‘La actuación no me llena, ya no me da lo que me daba antes’. La actuación es una profesión muy ególatra, en donde sólo eres tú y tú eres tu carrera. Sólo estás pensando en ti, en tu éxito, en qué otro proyecto va a venir y qué otro proyecto es para mí. Yo nunca me visualicé toda la vida siendo actriz, la verdad, ni ganándome un Oscar", contó la actriz en entrevista con Excélsior.

Y si bien es cierto que en algún momento me enfoqué tanto y la actuación era mi prioridad, hoy por hoy te puedo decir que no lo es y que los trabajos que acepto son meramente porque me quiero divertir, pero también lo hago porque necesito dinero para seguir viviendo y fomentando lo que a mí me gusta, que es mi fundación Patitas en Custodia, que se ha convertido en mi propósito: crear conciencia social que transforme y nos convierta en personas responsables", apuntó la tecatense.

La intérprete contó que desde siempre ha sido muy "animalera"; sin embargo, hace cinco años, cuando se acrecentó la idea de que la actuación ya no la llenaba como antes, dejó su residencia en Los Ángeles y se mudó a la frontera entre México y Estados Unidos para comenzar a trabajar esa parte altruista en nuestro país.

Empecé a hacer voluntariado en el control animal y así se han ido dando las cosas en estos años, hasta ahorita, que ya tenemos una asociación civil y tenemos un refugio. Estoy dando pláticas de conciencia animal y ha sido muy gratificante. Lo hago desde un lugar también muy humilde, en donde simplemente quiero que la plataforma que me da el ser actriz me ayude a poder llegar a más oídos, y eso lo agradezco muchísimo", reveló la actriz, quien se casó hace poco.

Regresa al melodrama

Paola Núñez tuvo muy claro, tras haberse ido a vivir a Estados Unidos, que si un día regresaba a nuestro país a hacer un melodrama lo iba a hacer con un proyecto verosímil que la convenciera. Fue así que la buscaron para El otro padre, serie en la que comparte créditos con Silvia Navarro y en la que le da vida a Yolanda, una mujer que, ante un escenario relacionado con la enfermedad, hace lo que sea por defender a su familia, de una manera que podría ser calificada como egoísta.

La razón por la que yo decidí regresar al melodrama fue porque considero que el melodrama que está haciendo Netflix es mucho más real. Manejan temáticas mucho más actuales y también considero que los personajes no están tan estereotipados, como el que los malos son malos y los buenos son sólo buenos. Estamos viendo a una protagonista que también tiene muchos defectos y eso es buenísimo, una protagonista que cometió muchos errores y eso es lo que me gustó de la historia. Todos los personajes tienen muchos defectos, como somos en realidad los seres humanos, y esas son las historias que a mí la verdad más me llaman la atención", expresó en entrevista con Excélsior.

El otro padre, serie que ya está disponible en Netflix, cuenta cómo dos familias se ven relacionadas y al mismo tiempo afectadas cuando sale a la luz un secreto.

Macarena(Silvia Navarro) es una médica cuya hija Julieta (Azul Guaita) necesita urgentemente un trasplante de riñón. Al estar buscando un donante compatible, descubre por las pruebas de laboratorio de ADN que la joven no es hija de su esposo Ricardo (Manolo Cardona), sino de Emilio (Erik Hayser), quien es esposo de Yolanda (Paola Núñez).

En la serie se muestra cómo Macarena tuvo un amorío con Emilio en una borrachera, justo cuando su matrimonio atravesaba por una crisis. A pesar de que se dejaron de ver, con el paso de los años ambos se reencontraron porque sus hijos coincidieron en la misma escuela y las hijas de ambas familias son súper amigas. Al saber que la vida de su hija pende de un hilo, Macarena hace todo por obligar a escondidas a Emilio a que le done un riñón a la joven, al mismo tiempo que Yolanda (Paola Núñez), sin saber aún la verdad, se opone a ayudar a la familia de Macarena porque en su propia casa hay temas de enfermedades renales.

La actriz, quien celebra 28 años de carrera, contó que cuando se le acercaron para ofrecerle este proyecto, le dijo a la producción que no iba a firmar contrato hasta no saber quién interpretaría a Macarena, su antagonista. Una vez que le dijeron que el papel lo haría Silvia Navarro, Paola Núñez firmó gustosa.

Una de las razones por las que dije que sí fue por Silvia Navarro. A mí me vieron como Yolanda desde el día uno, no sé por qué, pero aún no cerraban a la actriz que iba a interpretar a Maca. Cuando me dijeron que iba a ser Silvia fue cuando les dije: ‘¡Sí firmo!’", recordó.

Yo siempre había querido trabajar con Silvia Navarro, pues cuando empecé como actriz y las dos estábamos trabajando en TV Azteca, para mí ella era de las mejores actrices y siempre fue mi modelo a seguir actoralmente. La vulnerabilidad que ella maneja y la naturalidad que tiene siempre me han gustado muchísimo, y fue una de las razones por las que dije que sí", compartió.

El otro padre, que consta de diez episodios dirigidos por Analeine Cal y Mayor y Carlos Villegas Rosales, complementa su elenco con Pamela Moreno, Georgia Alexi, Emilio Osorio, Sebastián Dante y Sidney Robote.