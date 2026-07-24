La hora del CJNG

El Departamento del Tesoro estadunidense hizo ayer una disección profunda del Cártel Jalisco Nueva Generación, dio a conocer su nueva estructura de mando (que ya conocíamos) y sancionó a empresas que forman parte del entramado financiero y empresarial de esa organización criminal. Una vez más, se guardó la información sobre la red de protección y complicidad que le ha permitido trabajar con éxito y extrema violencia en buena parte del país, una red que explica por qué, pese a que fue abatido su líder y han sido detenidos varios de sus principales integrantes, puede seguir operando con normalidad.

El CJNG, lo hemos dicho muchas veces, es una suerte de empresa con una oficina corporativa central que opera con una amplia serie de franquicias. Su éxito se basó en asociarse con grupos locales, dentro y fuera de México (un ejemplo fue su relación con La Barredera en tiempos de Adán Augusto López como gobernador en Tabasco), que tomaban su nombre, pagaban por la protección y el nombre, asumían sus estrategias y luchaban contra sus adversarios.

Pero el núcleo central siempre fue familiar, siempre giró en torno a las dos familias que lo crearon: a la del propio Nemesio Oseguera El Mencho y a los llamados Cuinis, formado por los hermanos González Valencia. Rosalinda González Valencia, una de las hermanas de Los Cuinis, fue la esposa de El Mencho y es la madre del nuevo jefe del cártel, Juan Carlos Valencia González (el departamento del Tesoro ayer insistió en llamarlo como Juan Carlos González, adoptando sólo el apellido de su madre).

Los hermanos González Valencia, los llamados Cuinis, son quince (nueve hombres y seis mujeres), y conformaron una unidad familiar dedicada al narcotráfico desde los años 90: casi todos ellos han sido detenidos. Rosalinda está en libertad. El vínculo entre la gente de El Mencho y Los Cuinis, inició cuando Oseguera se casó con Rosalinda, con quien procreó tres hijos: Rubén, Johana y Laisha Oseguera González. Los tres participan en el grupo criminal, aunque Johana y Laisha están en libertad e incluso la primera está disputando, con aparente éxito, las propiedades de su padre. Rubén, El Menchito, fue detenido el 4 de diciembre de 2017 por autoridades federales y finalmente extraditado a Estados Unidos el 20 de febrero de 2020, luego de un largo proceso que incluyó sucesivos amparos que Rubén ganó en distintos tribunales (luego se comprobó que estaban comprados por el propio CJNG). Era el sucesor, pero terminó en una cárcel de Estados Unidos.

Desde la detención de El Menchito, el más cercano al Mencho siempre fue el hijo del primer matrimonio de Rosalinda, Juan Carlos Valencia González, apodado El 03 o El Pelón, y quien se ha quedado con el liderazgo del CJNG.

Luego de la muerte de El Mencho, decíamos aquí que la propia configuración del CJNG, con su crecimiento con base en franquicias, fue muy exitoso para su expansión, pero dificultaba el proceso de sucesión, ya que cada grupo podría comenzar a disputar espacios, esperando ver quién se quedaba con el liderazgo o cómo se acomodaban los distintos aspirantes a suceder a El Mencho.

Uno de ellos era El Jardinero, Audias Flores Silva que era presentado como uno de los posibles sucesores, porque había tenido una carrera criminal paralela a la de Osegura desde los años de Michoacán. El Jardinero incluso comenzó a disputarle el poder a Juan Carlos Valencia González. Era, decíamos, una lucha imposible: El 03 es hijastro de El Mencho, sobrino directo de Los Cuinis y, además, dirige buena parte de la operación y de los grupos paramilitares del cártel. El otro personaje central, que era también aspirante a la sucesión, es El Sapo, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, el verdadero jefe militar del CJNG. Tenía mucha cercanía operativa con El Mencho, quien se habría alejado de El Jardinero en medio de la disputa interna por su sucesión previa a su muerte.

Según los mismos reportes de inteligencia, la relativa paz en la que se mantuvo esa organización criminal después de la caída de Oseguera se debe a que El 03 se quedó como el jefe operativo del cártel y El Sapo como el mando militar del mismo, además de su control de amplias zonas de Colima, Nayarit y Michoacán. La oportuna detención de El Jardinero, poco después de la muerte de El Mencho, solucionó la sucesión en el CJNG, que evitó, con ello, una guerra interna como la que desangra al Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y La Mayiza. Hoy, el CJNG es la organización criminal más poderosa de México. El 03 y El Sapo son sus jefes y han logrado evitar la lucha sucesoria en su organización como lo confirma el comunicado del Tesoro estadunindense.

El gobierno de Trump ha puesto en marcha la estrategia que ya había anunciado: va a estrangular económicamente a estas organizaciones y ayer lo hizo designando a más de 50 personas y empresas relacionadas con el lavado de dinero del CJNG, y con la advertencia, en la que insistió ayer la embajada de Estados Unidos en México, de que “cualquier persona o entidad que apoye, patrocine o preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada también. Los bancos extranjeros y otras empresas que proporcionen servicios a estas entidades o que mantengan fondos en su nombre, deben suspender esas actividades de inmediato”. Esta historia apenas comienza.