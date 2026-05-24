Maribel Guardia reacciona tras perder tutela de su nieto; así habló de Addis Tuñón

Maribel Guardia reapareció ante los medios de comunicación y habló sobre la resolución legal relacionada con la tutela de su nieto José Julián. La actriz confesó sentirse inquieta tras la decisión de un juez que nombró a Addis Tuñón como responsable legal del menor, pues considera que existe una situación que podría afectar los intereses del niño.

La determinación judicial marcó oficialmente la salida de Maribel Guardia como tutora de José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa e Imelda Tuñón. En adelante, la periodista Addis Tuñón, quien además es tía del menor, será quien asuma ese papel.

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Aunque la noticia generó reacciones entre el público, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, explicó que desde 2025 ellos habían pedido dejar los cargos legales relacionados con el niño.

Maribel Guardia expresa preocupación por la nueva tutela

Durante declaraciones con varios medios de comunicación, la actriz señaló que le causa inquietud que la nueva tutora tenga una relación cercana con Imelda Tuñón, especialmente por el tema de la herencia que Julián Figueroa dejó a su hijo.

“Lo que sí me preocupa es que pusieron a esta señora, en siete años no vi que fuera a visitar al niño, ni un cumpleaños, ni una Navidad, y sí hay un choque de intereses, porque la tutora tiene que cuidar los intereses del niño y resulta que es familia de la mamá, y la mamá le está peleando la herencia al niño”, dijo.

La también cantante insistió en que, desde su perspectiva, no debería existir una figura que participe en ambos lados del conflicto familiar y legal.

“No se puede ser juez y parte, además, ella llevándose las exclusivas a su programa”.

Maribel Guardia

La actriz aclara el tema de la manutención

En medio de la controversia, también surgieron versiones sobre una supuesta falta de apoyo económico por parte de Maribel Guardia hacia su nieto. Ante esto, la actriz aseguró que mientras el menor vivió con ella cubrió completamente todos sus gastos.

Además, explicó que hace aproximadamente un año, cuando José Julián dejó su casa, ella buscó seguir colaborando económicamente para el bienestar del niño, aunque la propuesta no fue aceptada.

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“Me dijeron que no, que ella no quería los gastos, que no quería la manutención; yo estaba dispuesta a dárselo con todo el amor del mundo y no lo quisieron”, aclaró.

Maribel reiteró que su principal preocupación continúa siendo la protección del menor y nuevamente cuestionó la imparcialidad de la nueva tutora.

“No va a defender sus intereses, está defendiendo los de la mamá, quien le está peleando la herencia al niño, pero en fin, que Dios los acompañe, que a mi niño hermoso que Dios lo bendiga”.

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El mensaje que compartió en redes sociales

Tras conocerse la resolución del juez, la actriz también reaccionó desde sus redes sociales. Maribel publicó una fotografía en la que aparece descansando sobre un sillón, mostrando una actitud tranquila pese al momento que enfrenta.

Junto a la imagen escribió una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: