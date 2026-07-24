El contador / 24 de julio de 2026

1. Donde ya hubo humo blanco fue en la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Se nombró a Saadia Zahidi como directora general en sustitución de Willie Walsh. Zahidi será la primera mujer en conducir la aeronáutica civil internacional a partir del 1 de noviembre. Mientras que Walsh concluirá funciones el 31 de julio para irse a capitanear IndiGo. La nueva directora de IATA estuvo más de dos décadas en el WEF, donde se desempeñó como directora. Con su llegada se completa una nueva era en la industria de viajes, donde los principales puestos son ocupados por mujeres, con Gloria Guevara en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y Shaikha Al Nowais al frente de ONU Turismo.

2. TripWip, que tiene como cofundador y CEO a Juan Manuel Pancic, cerró una ronda de inversión semilla por 4.2 millones de dólares para incrementar su presencia en México. Esta plataforma de alquiler de autos entre particulares, fundada en Uruguay en 2023, ya opera en Ciudad de México, Cancún y Playa del Carmen, siendo la meta ampliar su presencia a Los Cabos, Monterrey y Guadalajara. Al mismo tiempo, fortalecerá su oferta para el segmento corporativo porque ya trabaja con bancos y empresas farmacéuticas que alquilan vehículos, también seguirá invirtiendo en tecnología e IA. Actualmente, México concentra 40% de la operación regional de TripWip, con cerca de mil 200 autos publicados.

3. Con 26.8 millones de usuarios al segundo trimestre de 2026, Bait, que dirige Gabriel Cejudo, se coloca como la segunda empresa de telefonía móvil en el país. El operador móvil virtual está por debajo de Telcel, que dirige Daniel Hajj, que cuenta con 68.4 millones de usuarios, y por encima de AT&T México, que encabeza Mónica Aspe, que tiene 23.4 millones de clientes. En su reporte trimestral, Walmart, que preside y dirige Cristian Barrientos, dueña de Bait, señaló que la telefonía móvil contribuye al bottom line, al igual que el negocio de retail; sin embargo, este reporte mantiene el debate sobre la medición de líneas móviles, pues la CRT, que preside Norma Solano, contempla un trimestre y Bait seis meses.

4. La economía mexicana cerró junio con buena cara. El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) que elabora el Inegi, presidido por Graciela Márquez, anticipó un crecimiento de 1.7% anual. Destacó el sector comercio y servicios, con una tasa de 2.2%, el cual le colocó como el principal motor productivo, mientras la industria se mantuvo en terreno positivo. Después de la baja mensual estimada de 0.3% en mayo, la economía habría recuperado impulso al cierre del primer semestre. Esto fortalece la narrativa que Edgar Amador ha construido desde Hacienda, con la estrategia de avanzar en la consolidación fiscal sin frenar la actividad económica. Se mantiene el gasto público prioritario, con estabilidad.