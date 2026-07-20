Aylín Mujica comparte triste mensaje para su hijo a días de su muerte; "mi corazón sigue buscándote"

Aylín Mujica compartió un nuevo y emotivo mensaje dedicado a su hijo Mauro Menéndez, quien murió el pasado 17 de julio en Barbados a los 30 años. La actriz publicó en Instagram varias fotografías junto al joven para expresar cuánto lo extraña a pocos días de su fallecimiento.

En el carrusel, compuesto por ocho imágenes, madre e hijo aparecen en distintos momentos que vivieron juntos. La publicación estuvo acompañada por la canción “In The Stars”, de Benson Boone.

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“Ha pasado tan poco tiempo y ya te extraño como si fuera una eternidad”, escribió Aylín Mujica al inicio de su publicación.

Más allá de recordar fechas especiales o grandes acontecimientos, la artista explicó que la ausencia de Mauro se siente principalmente en los pequeños detalles de todos los días.

“Me haces falta en lo cotidiano, en lo simple, en lo que duele”, expresó.

Instagram

A través del mismo mensaje, la actriz manifestó su deseo de volver a sentir cerca a su hijo, aunque fuera por un instante.

“Quisiera un abrazo tuyo, uno solo, para recordarle a mi alma que sigues aquí, de otra manera”, añadió.

Finalmente, Aylín Mujica cerró la publicación con una frase en la que dejó claro que mantendrá vivo el recuerdo de Mauro.

“Te llevo conmigo, hijo mío, en cada respiro”.

Los mensajes de Aylín Mujica tras la muerte de su hijo

Desde que se confirmó la noticia, esta es la tercera ocasión en la que Aylín Mujica se pronuncia públicamente sobre la pérdida de Mauro Menéndez.

Horas después de conocerse el fallecimiento del joven, la actriz agradeció las muestras de apoyo que recibió y reconoció que atravesaba por un momento devastador.

“Muchas gracias familia, sólo puedo decir que estoy devastada”, escribió el pasado 17 de julio.

Aylín Mujica Foto: Cuartoscuro

Un día después, Mujica publicó un texto más extenso en el que recordó la personalidad de su hijo y el amor que transmitía a quienes lo rodeaban. En sus palabras, lo describió como “un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa”.

Al finalizar aquella publicación, la actriz se despidió con otra frase dedicada a Mauro: “Te amo con mi vida, mi Mau querido”.

Además, Aylín reconoció que sobrellevar la muerte de su hijo representaría el reto más doloroso de su vida. Por ello, le hizo una petición especial: “Solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor”.

¿Qué le pasó a Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Cuando recibió la noticia, Aylín Mujica se encontraba en Bogotá participando en las grabaciones de “Top Chef VIP”. Posteriormente viajó a Barbados para reconocer el cuerpo de Mauro, mientras sus otros dos hijos, Alejandro y Violeta, esperaban su regreso en Miami.

De acuerdo con la información disponible, Mauro había viajado a Barbados para participar en un partido de béisbol, aunque enfrentaba un cuadro de neumonía y su madre le había pedido que no realizara el viaje. Durante una práctica comenzó a sentirse mal y fue llevado a un hospital, donde habría sufrido dos infartos.

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Según información publicada por la periodista Mandy Fridmann en Las Top News, Aylín Mujica presuntamente observó mediante una videollamada el momento en que los médicos atendían a su hijo después del primer infarto. La comunicación habría terminado de manera repentina cuando el personal médico comenzó a intervenir. Algunos integrantes de “Top Chef VIP” habrían presenciado la angustiante situación.

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer un comunicado formal que confirme la causa oficial del fallecimiento. Tanto Aylín como Osamu Menéndez, padre de Mauro, viajaron a Barbados para realizar los trámites necesarios y trasladar el cuerpo a Estados Unidos.

¿Quién era Mauro Menéndez?

Mauro Menéndez nació cuando Aylín Mujica tenía 19 años. Desde pequeño estuvo rodeado por el mundo artístico debido a las profesiones de sus padres: su madre se dedicó a la actuación y su padre desarrolló una carrera como músico.

Con el nombre artístico MAAHEZ, el joven construyó una trayectoria como DJ y productor musical. Su trabajo se enfocó en géneros como house, tech house, latin house y moombahton.

A lo largo de su carrera colaboró con artistas como DVBBS, Jenn Morel y San Pacho. También creó producciones como “Tequila”, “Isla de Mujeres”, “Dirty Flow” y “Matadora”.

Solamente diez días antes de su muerte, Mauro publicó fotografías desde un estudio de grabación, rodeado de sintetizadores y consolas. “REAL MUSIC” fue el mensaje con el que acompañó las imágenes que se convirtieron en su última publicación.